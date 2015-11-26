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JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS



EXODUS воспользуются услугами бывшего барабанщика группы, JOHN TEMPESTA, в рамках ближайших выступлений 22 августа в Лас-Вегасе и на Full Terror Assault.



«В связи с тем, что Tom продолжает восстанавливаться после операции, мы сообщаем, что на нашем концерте в Вегасе и Full Terror Assault к нам присоединится @johntempesta на барабанах! John был первым, о ком и Tom и мы думали, он согласился, так что пока Tom продолжает свое восстановление, которое идет очень хорошо, John задаст всем жару! С нетерпением ждем встречи со всеми, кто приедет в Вегас на шоу. И с нетерпением ждем, когда наконец к нам вернется Tom и как можно скорее займет положенное место! Но давайте поприветствуем возвращение John'а на два шоу».



Hunting: «Привет всем. Я уже 5 недель как перенес операцию и иду на поправку. Я все время чувствую себя сильнее и очень хочу вернуться к тренировкам на барабанах. К сожалению, я не буду готов к предстоящим концертам в Вегасе и Full Terror Assault. Изначально я думал, что если я могу ходить, то смогу и играть. Мне нужно справиться с собственными опасениями, а затем снова привести в форму свой организм, чтобы быть полностью готовым к выступлению. Я не сомневаюсь, что вернусь и добьюсь своего. Я хочу выразить свою бесконечную любовь и благодарность нашему брату Johnny Tempesta за то, что он согласился играть в мое отсутствие. Я на 100% уверен, что он будет играть как надо! Ну а я уже очень скоро снова вернусь в строй! Спасибо большое и привет всем!»



Tempesta: «Я очень взволнован и польщен возможностью заменить моего брата Tom'а, который восстанавливается после операции. С нетерпением жду этих концертов и возвращения в семью EXODUS!»













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