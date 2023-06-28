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Exodus

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Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом



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Гитарист EXODUS Gary Holt сообщил, что работает над новыми песнями, которые будут «самыми брутальными в карьере»!




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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28 июн 2023
Lord Iscariah
Exodus - сила! Metallica и Megadeth - могила!
Like!1
28 июн 2023
P
Paffoss
Верните Роба на вокал, и песни станут реально тяжелыми. А пока этот Дональд Дак крякает в микрофон - будет все та же хня.
Like!1  Dislike!2
28 июн 2023
Lord Iscariah
Paffoss, 3етро охуенный, не гони.
28 июн 2023
Вашингтон Ирвинг
Lord Iscariah, роб - сила, Зетро - хуила.
28 июн 2023
D
Dichlofos
«самыми брутальными в карьере» - стандартная copy-paste заготовка Холта в предверии выхода/написания очередного альбома Еходус.

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