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Exodus

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20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

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23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

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29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

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Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»



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Gary Holt в рамках одного из интервью вновь рассказал только о позитивных моментах решения бросить пить:

«Я чувствую себя чертовски здорово. На самом деле это было достаточно легко; я не хочу сказать, что я какой-то особенный, но для меня это не составляло труда. Я уже давно замечал признаки того, что пора это сделать: до пандемии я обычно если и пил дома, то только потому, что у нас было большое барбекю, или я пил два-три пива, пока смотрел грёбаную игру 49ers. Но теперь я живу здесь, на холмах, и здесь очень красиво, и погода очень хорошая, и моя жена на работе, а я занимаюсь всякой хернёй, так что потом я сажусь выпить пива, и в следующее мгновение я уже с двенадцатым...

Когда мы записывали новый альбом EXODUS "Persona Non Grata", во время одного из наших первых вечеров, когда все были в сборе, Tom [Hunting, барабанщик EXODUS] сказал мне: "Мужик, твой уровень потребления пива впечатляет". [Смеётся] Я выпивал восемь или девять таких крепких двойных IPA, 10 % алкоголя, и даже не выглядел пьяным. Но дело дошло до того, что я стал пить слишком много — один, вёл себя как мудак рядом с женой, и иногда это приводило к депрессии — я думаю, это потому, что у меня отняли все средства к существованию, и я не знал, как сильно я буду скучать по ним, пока они не исчезли.

В общем, моя жена сказала: "Пора", и я согласился. Хотя сейчас я снова немного курю травку, и это нормально [смеётся] Я обнаружил, что одна из вещей, которая не даёт мне заводиться и помогает справиться со стрессом, это вкус пива — дело даже не в алкоголе, а в том, что сейчас есть очень хорошее безалкогольное пиво. Например, был благотворительный концерт для Tom'а в Сакраменто, и я чувствовал себя немного подавленным, заходя в этот маленький клуб; но я взял безалкогольный Heineken и выпил его, и почувствовал: "Хорошо, я справлюсь!"».

На вопрос о том, думает ли он, что сможет сохранить трезвость, когда вернётся к гастролям, Gary ответил следующее:

«Да. Я в некотором роде упрям в своей вере в то, что я не испорчу себе жизнь, понимаете? И поскольку я уже публично заявил об этом, я буду смотреть на это как на полный провал, если выпью ещё одну кружку пива. Но знаешь, я нормально к этому отношусь. Я тусуюсь со школы, и вечеринка ещё не закончилась — только алкогольная часть. И мы говорим о серьёзной наркомании тоже. Я бросил всё это, и я бросил курить, и бросить пить для меня было намного легче, чем бросить метамфетамин или сигареты!

Какая-то часть меня, возможно, немного нервничает по поводу возвращения к гастролям, но не из-за того, что я сорвусь и снова выпью, а просто: "Как я буду общаться с другими людьми, когда они пьяны? [Смеётся]. Потому что если кто-то действительно пьян — твой лучший друг, совершенно незнакомый человек, неважно — они всегда раздражают. Но знаете, три пятых из нас сейчас не употребляют алкоголь, и Tom не пьёт в данный момент, потому что усвоение алкоголя совершенно другое, когда у тебя нет желудка. И когда я публично заявил о том, что не пью, я получил много поддержки от многих ребят из групп, о которых я даже не знал, что они трезвенники. Так что определённо найдутся люди, с которыми я смогу потусоваться!»

EXODUS Guitarist GARY HOLT Says Giving Up Alcohol Has Been



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