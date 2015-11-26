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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 62
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
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Exodus

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6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»

2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»
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Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей



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Steve "Zetro" Souza в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как социальные сети повлияли на музыкальную индустрию:

«Это сделало её более доступной для людей, стало легче добраться до своих любимых групп. В этом есть и плюс, и минус. Но с другой стороны это лишило их загадочности. Но это касается всего. Раньше, когда вы были на концерте и увидели, например — не знаю — выходящего из автобуса Angus'a [Young'a, гитариста AC/DC] или одного из парней из AEROSMITH, и он посмотрел и помахал вам рукой, вы были бы так рады, потому что это большая редкость. Теперь они снимают себя на камеру и выкладывают в свой Instagram, как они делают подобное. В этом больше нет никакой значимости. Это не что-то особенное. Это не что-то вроде: "Вау. Как это было круто? Я должен это увидеть. И это так круто. И, чувак, это эксклюзивная фотография", или что-то в этом роде. Сейчас камера есть в телефоне у каждого... Так что же это за воспоминание, которое можно получить от любого человека? Это фото или видео. Вот и всё. И всё это в ваших руках. Так что мистика исчезла... Фанаты на концертах будут фотографировать себя с группой за спиной, типа: "Смотрите, где я. Я на этом концерте". Типа: "О Боже. Смотри шоу. Положи телефон". Но у нас не так много подобного, потому что когда мы выступаем, там мошпит, там люди сходят с ума. И есть большая вероятность, что телефон выбьют у тебя из рук. Я знаю, такое случается. В нашем жанре металла нет 40 человек в первых рядах, которые держат камеру, потому что они просто не смогут этого сделать. Это работает в нашу пользу».

EXODUS





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