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Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей



Steve "Zetro" Souza в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как социальные сети повлияли на музыкальную индустрию:



«Это сделало её более доступной для людей, стало легче добраться до своих любимых групп. В этом есть и плюс, и минус. Но с другой стороны это лишило их загадочности. Но это касается всего. Раньше, когда вы были на концерте и увидели, например — не знаю — выходящего из автобуса Angus'a [Young'a, гитариста AC/DC] или одного из парней из AEROSMITH, и он посмотрел и помахал вам рукой, вы были бы так рады, потому что это большая редкость. Теперь они снимают себя на камеру и выкладывают в свой Instagram, как они делают подобное. В этом больше нет никакой значимости. Это не что-то особенное. Это не что-то вроде: "Вау. Как это было круто? Я должен это увидеть. И это так круто. И, чувак, это эксклюзивная фотография", или что-то в этом роде. Сейчас камера есть в телефоне у каждого... Так что же это за воспоминание, которое можно получить от любого человека? Это фото или видео. Вот и всё. И всё это в ваших руках. Так что мистика исчезла... Фанаты на концертах будут фотографировать себя с группой за спиной, типа: "Смотрите, где я. Я на этом концерте". Типа: "О Боже. Смотри шоу. Положи телефон". Но у нас не так много подобного, потому что когда мы выступаем, там мошпит, там люди сходят с ума. И есть большая вероятность, что телефон выбьют у тебя из рук. Я знаю, такое случается. В нашем жанре металла нет 40 человек в первых рядах, которые держат камеру, потому что они просто не смогут этого сделать. Это работает в нашу пользу».







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