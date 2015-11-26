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Exodus

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2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл

9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 июн 2019 : 		 GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»

15 май 2019 : 		 GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»

13 фев 2019 : 		 ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»

21 дек 2018 : 		 Гитарист EXODUS почтил память отца

21 ноя 2018 : 		 У EXODUS целая обойма риффов и песен
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|||| сегодня

EXODUS готовятся к работе в студии



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Басист EXODUS Jack Gibson в недавнем интервью рассказал о том, что группа начала подготовку к студийной работе:

«Мы только что обсуждали старт подготовительных работ для нового материала. Похоже, что раньше сентября мы не сможем стартовать. И кто ещё знает, когда оно всё может быть выпущено... Все записи поставлены на паузу. Потом может быть просто вал релизов. Кто ж знает наперед-то?!»

На вопрос о том, готовы ли уже песни EXODUS для записи, он ответил:

«Gary собирает их сейчас воедино. Он всегда этим занимается — он всё подтягивает прямо перед тем, как нужно вести дела».

EXODUS Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


2 июл 2020, 13:24		6 лет готовятся


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