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EXODUS готовятся к работе в студии



Басист EXODUS Jack Gibson в недавнем интервью рассказал о том, что группа начала подготовку к студийной работе:



«Мы только что обсуждали старт подготовительных работ для нового материала. Похоже, что раньше сентября мы не сможем стартовать. И кто ещё знает, когда оно всё может быть выпущено... Все записи поставлены на паузу. Потом может быть просто вал релизов. Кто ж знает наперед-то?!»



На вопрос о том, готовы ли уже песни EXODUS для записи, он ответил:



«Gary собирает их сейчас воедино. Он всегда этим занимается — он всё подтягивает прямо перед тем, как нужно вести дела».













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