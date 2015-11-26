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Exodus

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Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»



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Metal Hammer недавно поговорил с гитаристом METALLICA Kirk'ом Hammett'ом о том, как он основал EXODUS и ушёл в нынешнюю группу.

Какие у тебя воспоминания об EXODUS?

«Как ребёнок, росший в конце 1970-х, я просто искал самое сложное, что мог найти. Я увлекался UFO, Judas Priest и Thin Lizzy, а недавно открыл для себя Новую волну британского тяжёлого металла и всё то, что происходило в Европе. Я увлёкся этим. Я начал играть эти песни, мой гитарный стиль стал включать в себя аспекты того, что делали все эти команды.

И когда я основал Exodus и начал джемовать с Tom'ом Hunting'ом, я обратился ко всем этим группам и сказал: "Это то, что мы должны сделать: мы должны сделать что-то подобное". Не знаю, знаешь ли ты Tom'a Hunting'a, но он всегда на взводе. Он всегда как будто дрожит или стучит по чему-нибудь или бьёт по чему-нибудь. И когда он играет на барабанах, он делает всё примерно так же. Всякий раз, когда мы только начинали играть песню, он стартовал с определённого темпа, но через три-четыре недели играл всё уже в два раза быстрее. Вот почему когда появились наши темы, они были такими быстрыми — у Tom'a Hunting'a было много нервной энергии. Очень похоже на Lars'a.

Мы просто пытались найти своё звучание. Я помню, как месяцами в гараже Gary (Holt'а, гитариста) мы играли кавер-версии песен, пытались написать свои, которые были так же хороши, как те каверы, что мы исполняли, так просто и нашли себя через инструменты и нашу музыку, просто играя вместе. Для меня это было по-настоящему золотое время. Мы все были очень наивны и совсем не были измотаны. Мы были открыты для многих групп, которые слышали впервые. У нас было видение. А потом появилась METALLICA, и было ощущение, что они были дальше нас на шесть-восемь месяцев вперёд, у них были похожие влияния».

Какие у тебя были первые впечатления от METALLICA?

«Я уже говорил раньше, и я скажу это снова, но я подумал: "Эти ребята великолепны, но со мной они были бы намного лучше". Примерно в то же время Exodus переживал некоторые кадровые перемены. Мы только что избавились от предыдущего бас-гитариста и пригласили другого бас-гитариста, была другая динамика внутри группы. Мы почему-то не репетировали — не знаю, может, Paul что-то натворил. У нас вроде бы была небольшая пауза, когда я присоединился к METALLICA».

Ты чувствовал себя виноватым, что покинул группу, которую основал?

«О да. Но я также оставил им много музыки. Большая часть материала, которого я написал, оказалась на первом альбоме "Bonded By Blood" (1985), они записали ещё несколько песен, которые так и не вышли. Я никогда ничего не говорил в связи с тем, как я от них ушёл. У меня всегда было чувство вины из-за этого. Теперь его нет...»

METALLICA Guitarist KIRK HAMMETT Looks Back On Forming EXODUS -



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

hansi_hrb


16 июл 2020, 17:55		правильно сделал. Иначе локти бы себе кусал.

olly71


16 июл 2020, 19:28		В эксодусе он был бы лидером и вёл бы всех за собой так как он основатель а в металлике мартышка на поводке но с баблом.

Aiming High


16 июл 2020, 20:06		Хотел бы я побыть этой мартышкой, имея в активе около 300 миллионов долларов.Помню как Холстинин сказал,что если-бы его пригласили в Judas Priest,то он бы не раздумывая помахал-бы ручкой Арии на прощание.

Nepalcev


16 июл 2020, 20:09		Подлинный лидер никогда "в мартышки" не пойдет, по крайней мере надолго. Органически не сможет. Кирк же трезво оценил свои способности, и пересел со второго эшелона в топ первого. Такой шанс бывает раз, и далеко не у каждого из неукаждых.
А если б он не согласился, локти бы скорее кусал Ларс, годика через два.))

evilmarx


16 июл 2020, 20:40		Aiming High
Просто у Холстинина довольно своеобразное чувство юмора


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