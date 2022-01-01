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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 18
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 10
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Exodus

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18 мар 2022 : 		 Новое видео EXODUS

8 мар 2022 : 		 Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS

3 мар 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о худшем концерте

14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам

5 фев 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS получил фигурку

31 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом

25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

24 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA

6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»

2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»
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|||| 18 мар 2022

Новое видео EXODUS



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"The Fires Of Division", новое видео группы EXODUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Persona Non Grata", выпущенного в ноябре на Nuclear Blast Records.

EXODUS Releases Music Video For





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