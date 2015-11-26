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Видео с текстом от EXODUS



EXODUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Prescribing Horror", которая взята из нового студийного альбома "Persona Non Grata":



01. Persona Non Grata



02. R.E.M.F.



03. Slipping Into Madness



04. Elitist



05. Prescribing Horror



06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)



07. The Years Of Death And Dying



08. Clickbait



09. Cosa Del Pantano



10. Lunatic-Liar-Lord



11. The Fires Of Division



12. Antiseed







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