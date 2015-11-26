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Exodus

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20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

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Видео с текстом от EXODUS



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Группа EXODUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Years Of Death And Dying", которая взята из нового альбома "Persona Non Grata", выходящего 19 ноября на Nuclear Blast Records:

01. Persona Non Grata

02. R.E.M.F.

03. Slipping Into Madness

04. Elitist

05. Prescribing Horror

06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

07. The Years Of Death And Dying

08. Clickbait

09. Cosa Del Pantano

10. Lunatic-Liar-Lord

11. The Fires Of Division

12. Antiseed

EXODUS Releases Lyric Video For New Song 'The Years Of Death And Dying'














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