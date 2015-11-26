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Выход нового альбома EXODUS отложен



EXODUS перенесли дату выхода нового альбома, "Persona Non Grata", на ноябрь этого года пока барабанщик группы, Tom Hunting, не оправится после процедур, чтобы присоединиться к группе в будущем турне. Об этом решении сообщил Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью, сказав, что это было обоюдным решением группы, лейбла и менеджмента.







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