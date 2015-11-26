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Exodus

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9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»
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|||| 9 апр 2021

Вокалист EXODUS потерял в весе



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza предстал в новом облике в рамках стрима AC/DZ, состоявшегося третьего апреля.

«Я потерял 62 фута. И хочу скинуть еще 25. И становится все труднее и труднее по мере того, как я (п)оху(д)еваю. Но все еще есть возможность... Мне еще предстоит пройти долгий путь... Для этого требуется масса работы. Я почти год этим занимаюсь (начал 23 мая) и мне очень комфортно в том состоянии в каком я нахожусь сейчас. чувствую себя хорошо, мне комфортнее на сцене, так что заряжен на соточку!»

EXODUS's STEVE 'ZETRO' SOUZA Has Lost 62 Pounds In Less Than A Year





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Family Ghost


9 апр 2021, 23:04		>>>(п)оху(д)еваю

c одной стороны, уважаю админов ДС за то, что они не бросают работу над снабжением нас новостями.
с другой стороны - это ведь реально один из вас такой "о, похудеваю, заебца слово, ахах, ну тут обхрюкаться можно со схему жеж, ухаха".

HELLECTOR


9 апр 2021, 23:17		Юмор за 200.
Ну так, Привидение, они нас ещё глупее считают, админы-то. Чёто комментируем тут, нет бы пойти бабу поебать.

Но по теме - забавно. Поросёнок Суза сильно изменился. Глядишь и вокал его наконец покатит Петровичу?

Petrovich Sexyy


9 апр 2021, 23:30		Я вот тоже об этом задумался.

rassol


9 апр 2021, 23:39		Сомневаюсь, что это ему поможет.

Extrawurst


10 апр 2021, 00:15		fat in fat out

matthew3833


10 апр 2021, 10:23		Попетросяним:
Bonded by Fat
Pleasures of Fat
Fat Disaster
Fat Is Imminent
Force of Fat
Tempo of Fat
Shovel Headed Fat Machine
The Atrocity Fat... Exhibit A
Let There Be Fat
Exhibit B: The Human Fat
Fat In, Fat Out
Persona Non Fat

ElectricRetard


10 апр 2021, 10:30		>Fat In, Fat Out
Ну это прям к новости.

>Exhibit A
Exhibit Fat жы.

А вообще один хуй как маньячелло ебаный выглядит.

graillyc


10 апр 2021, 13:48		Уже без малого тридцать кэге, однако. Молодец Стив, чо, неудивительно, что лучше себя чувствовать стал

Sw0Rn


11 апр 2021, 00:18		Юмор то юмором, а что никто не заметил что "62 фуНта", а не фута))) Фут - это длина)

xRReth


11 апр 2021, 14:14		Persona Non Fatta тогда уж


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