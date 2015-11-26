9 апр 2021



Вокалист EXODUS потерял в весе



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza предстал в новом облике в рамках стрима AC/DZ, состоявшегося третьего апреля.



«Я потерял 62 фута. И хочу скинуть еще 25. И становится все труднее и труднее по мере того, как я (п)оху(д)еваю. Но все еще есть возможность... Мне еще предстоит пройти долгий путь... Для этого требуется масса работы. Я почти год этим занимаюсь (начал 23 мая) и мне очень комфортно в том состоянии в каком я нахожусь сейчас. чувствую себя хорошо, мне комфортнее на сцене, так что заряжен на соточку!»







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