Вокалист EXODUS потерял в весе

31 мар 2020 :
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Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19
31 мар 2020 :
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Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста
20 мар 2020 :
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У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса
25 фев 2020 :
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Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL
17 фев 2020 :
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GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»
12 фев 2020 :
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EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике
5 фев 2020 :
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Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal
29 ноя 2019 :
|
GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»
25 ноя 2019 :
|
Аккорды EXODUS
9 авг 2019 :
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EXODUS выпустили сингл
9 авг 2019 :
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Видео с выступления EXODUS
25 июн 2019 :
|
GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»
15 май 2019 :
|
GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»
13 фев 2019 :
|
ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»
21 дек 2018 :
|
Гитарист EXODUS почтил память отца
21 ноя 2018 :
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У EXODUS целая обойма риффов и песен
25 сен 2018 :
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Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены
20 сен 2018 :
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EXODUS исполнили кавер на песню METALLICA
21 авг 2018 :
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EXODUS отметят юбилей
3 июл 2018 :
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EXODUS не собираются уходить на пенсию
28 фев 2018 :
|
Видео с выступления EXODUS
29 дек 2017 :
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Видео с текстом от бывшего вокалиста EXODUS
8 окт 2017 :
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Видео с выступления EXODUS
2 окт 2017 :
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Бывший гитарист EXODUS может принять участие в записи альбома
8 сен 2017 :
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EXODUS выпускают ноты
5 сен 2017 :
|
Вокалист EXODUS: «Термин большая четверка не имеет для меня значения»
30 авг 2017 :
|
EXODUS работает над новым материалом
10 июл 2017 :
|
ROB DUKES, RICK HUNOLT, PAUL BOSTAPH выступили с EXODUS
22 июн 2017 :
|
Вокалист EXODUS: «Мы стартуем осенью»
6 май 2017 :
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EXODUS начнут запись осенью
16 дек 2016 :
|
Барабанщик EXODUS: «По сути мы путешествующие продавцы футболок»
18 авг 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 авг 2016 :
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EXODUS начнут работать над новым материалом зимой
16 июн 2016 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в 2017
16 май 2016 :
|
Вокалист EXODUS, барабанщик DEATH ANGEL исполняют AC/DC
27 мар 2016 :
|
EXODUS подумывают о выпуске нового альбома
22 мар 2016 :
|
Вокалист EXODUS считает, что METALLICA всех ещё удивит
18 мар 2016 :
|
EXODUS посвятили песню Лемми
5 мар 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
15 дек 2015 :
|
TOM HUNTING: «EXODUS нужно выпустить DVD»
24 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Даже если позвонит Gary, я не отвечу»
23 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
19 ноя 2015 :
|
ROB DUKES о своих словах относительно EXODUS
12 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
9 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Их новая музыка дерьмовая»
3 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS о своих коллегах: "Да шли бы эти пиз%$kbp!"
28 окт 2015 :
|
EXODUS исполнят редкие треки
13 авг 2015 :
|
Вокалист EXODUS о туре мечты
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
20 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 июн 2015 :
|
В автобусе с EXODUS
8 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 май 2015 :
|
Фанат EXODUS, разместивший тексты группы и попавший в тюрьму, начал тяжбу
22 апр 2015 :
|
Барабанщик EXODUS о «самой экстремальной стране», в которой когда-либо играла группа
7 апр 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
17 мар 2015 :
|
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к EXODUS
1 мар 2015 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "С EXODUS шутки плохи!"
24 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA присоединился на сцене к EXODUS
11 янв 2015 :
|
Фронтмен EXODUS: "Я постараюсь не облажаться!"
28 дек 2014 :
|
Вокалист EXODUS об убийстве гитариста PANTERA
17 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления EXODUS
14 ноя 2014 :
|
Гитарист EXODUS GARY HOLT: «Мы живём в параноидальном обществе»
4 ноя 2014 :
|
Музыканты EXODUS объяснили смену вокалиста в группе
28 окт 2014 :
|
Новое видео EXODUS
23 окт 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA понял, о чём сказал GENE SIMMONS своей фразой «Рок мёртв»
21 окт 2014 :
|
Участники EXODUS "шокированы" произошедшим на концерте в Аргентине
15 окт 2014 :
|
На концерте EXODUS умер поклонник
10 окт 2014 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 окт 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
2 окт 2014 :
|
Семплы новых песен EXODUS
24 сен 2014 :
|
Видео с текстом от EXODUS
12 сен 2014 :
|
Полиция Greenville'а дистанцировалась от ареста фаната EXODUS
9 сен 2014 :
|
Новая песня EXODUS feat. KIRK HAMMETT
9 сен 2014 :
|
Фаната EXODUS арестовали за публикацию текста на Facebook
5 сен 2014 :
|
Бонус-треки и гости на новом альбоме EXODUS
28 авг 2014 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Перезапись "Bonded By Blood" была сделана из-за денег»
18 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
12 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
5 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
1 авг 2014 :
|
Участники METALLICA, EXODUS, DEATH ANGEL исполняют JUDAS PRIEST
1 авг 2014 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
30 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступил с EXODUS
28 июл 2014 :
|
EXODUS выступили на 'Kirk Von Hammett's Fear FestEvil After Party'
28 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA на новом альбоме EXODUS
14 июл 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
11 июл 2014 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в октябре
4 июл 2014 :
|
Гитарист EXODUS об увольнении вокалиста
2 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA вновь выступит с EXODUS
27 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA почти закончил запись вокала для EXODUS
20 июн 2014 :
|
Фото нового состава EXODUS
11 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA: «Многое зависело от моего решения»
10 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA начнёт запись на этой неделе
10 июн 2014 :
|
ROB DUKES об уходе из EXODUS
8 июн 2014 :
|
EXODUS сменили вокалиста
4 янв 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступит с EXODUS и DEATH ANGEL на 'Fear FestEviL'
2 янв 2014 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
27 дек 2013 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 дек 2013 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
13 ноя 2013 :
|
Профессиональное видео всего выступления EXODUS
4 ноя 2013 :
|
EXODUS отправятся в студию в феврале
12 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
2 авг 2013 :
|
Гитарист HEATHEN поедет в европейский тур с EXODUS
9 июл 2013 :
|
DAVE MUSTAINE расширил бы 'Большую Четвёрку' треш метала за счёт EXODUS
24 апр 2013 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL присоединился на сцене к EXODUS
4 апр 2013 :
|
EXODUS: «Мы не разваливаемся!»
3 апр 2013 :
|
EXODUS выбыли из MARYLAND DEATHFEST
3 апр 2013 :
|
GARY HOLT не собирается покидать EXODUS ради SLAYER
30 мар 2013 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
14 фев 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
6 фев 2013 :
|
Дисней против EXODUS?
27 янв 2013 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "Поклонники EXODUS приняли меня только после 'Fabulous Disaster'"
20 дек 2012 :
|
Рассказ о поездке EXODUS в Южную Америку
13 дек 2012 :
|
Караоке от ударника EXODUS
17 сен 2012 :
|
Мультикамерная съемка с выступления EXODUS
28 авг 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 июл 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
22 июл 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
30 июн 2012 :
|
Басист EXODUS о происшествии с RANDY BLYTHE'ом: "Если кто-то лезет на сцену, то это посягательство"
26 июн 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 июн 2012 :
|
RICK HUNOLT присоединился к EXODUS
31 май 2012 :
|
Видео исполнения EXODUS "Bonded By Blood" с четырех камер
3 май 2012 :
|
RICK HUNOLT выступит с EXODUS
5 фев 2012 :
|
KIRK HAMMETT присоединился на сцене к EXODUS
2 янв 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
21 дек 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
14 дек 2011 :
|
EXODUS: 'Circle Pit From Hell' в Хорватии
12 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к EXODUS
2 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился к EXODUS
26 сен 2011 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
23 сен 2011 :
|
EXODUS могли заменить MEGADETH на стадионе Yankee
24 авг 2011 :
|
Гитарист EXODUS хотел “возобновить общение” с гитаристом METALLICA
12 авг 2011 :
|
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к EXODUS
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 сен 2010 :
|
Видео с выступления EXODUS
10 авг 2010 :
|
Новое видео EXODUS
11 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS о RONNIE JAMES'e DIO
9 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS: «Новый материал звучит не хуже старого»
18 май 2010 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 апр 2010 :
|
Обложка лимитированного издания EXODUS
8 апр 2010 :
|
Еще один трек от EXODUS
16 мар 2010 :
|
Новая песня EXODUS доступна для прослушивания
26 фев 2010 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
12 фев 2010 :
|
Выход нового альбома EXODUS переносится на май
21 янв 2010 :
|
Дата выхода нового альбома EXODUS
17 дек 2009 :
|
Название нового альбома EXODUS
27 ноя 2009 :
|
Трейлер нового DVD EXODUS
16 окт 2009 :
|
EXODUS остановили концерт в Венесуэле
8 окт 2009 :
|
Тройной диск от EXODUS
20 янв 2009 :
|
NICK BARKER будет участвовать в европейском туре EXODUS
29 май 2008 :
|
EXODUS продлили контракт с Nuclear Blast
20 мар 2008 :
|
Переизданы классические альбомы EXODUS "Impact Is Imminent" и "Force Of Habit"
8 ноя 2007 :
|
Новый DVD от EXODUS
16 окт 2007 :
|
EXODUS опубликовали новый альбом в сети
12 сен 2007 :
|
Новое видео EXODUS будет снято JON'ом SHNEPP'ом из "Metalocalypse"
6 сен 2007 :
|
EXODUS: новая песня в сети
26 авг 2007 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома EXODUS
5 июл 2007 :
|
EXODUS почти закончили запись нового альбома
3 июл 2007 :
|
EXODUS завершают запись нового альбома
10 июн 2007 :
|
EXODUS приступили к записи нового диска
15 авг 2005 :
|
Оформление и трэк-лист нового альбома EXODUS
9 авг 2005 :
|
EXODUS: новый гитарист найден
19 июн 2005 :
|
EXODUS записывают новый альбом
13 май 2005 :
|
EXODUS заменили барабанщика
27 янв 2005 :
|
У EXODUS новый вокалист
Family Ghost
c одной стороны, уважаю админов ДС за то, что они не бросают работу над снабжением нас новостями.
с другой стороны - это ведь реально один из вас такой "о, похудеваю, заебца слово, ахах, ну тут обхрюкаться можно со схему жеж, ухаха".
HELLECTOR
Ну так, Привидение, они нас ещё глупее считают, админы-то. Чёто комментируем тут, нет бы пойти бабу поебать.
Но по теме - забавно. Поросёнок Суза сильно изменился. Глядишь и вокал его наконец покатит Петровичу?
Petrovich Sexyy
rassol
Extrawurst
matthew3833
Bonded by Fat
Pleasures of Fat
Fat Disaster
Fat Is Imminent
Force of Fat
Tempo of Fat
Shovel Headed Fat Machine
The Atrocity Fat... Exhibit A
Let There Be Fat
Exhibit B: The Human Fat
Fat In, Fat Out
Persona Non Fat
ElectricRetard
Ну это прям к новости.
>Exhibit A
Exhibit Fat жы.
А вообще один хуй как маньячелло ебаный выглядит.
graillyc
Sw0Rn
xRReth
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