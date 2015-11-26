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Exodus

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4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL
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Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS



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Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS пройдет 17 июля в One The Y, Sacramento, California. при 100% заполняемости. В нем примут участие BLIND ILLUSION, BONELESS ONES (featuring former FORBIDDEN guitarist Craig Locicero and MACHINE HEAD drummer Chris Kontos) и JESUS CRISIS. ранее гитарист группы запустил GoFundMe campaign, в рамках которой уже собрали более 89 000 долларов, включая 5 000 от Kirk'a Hammett'a и 1 500 от вокалиста FOZZY Chris'a Jericho.

Benefit Concert For EXODUS Drummer TOM HUNTING To Be Held In July In Sacramento



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