сегодня



Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS



Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS пройдет 17 июля в One The Y, Sacramento, California. при 100% заполняемости. В нем примут участие BLIND ILLUSION, BONELESS ONES (featuring former FORBIDDEN guitarist Craig Locicero and MACHINE HEAD drummer Chris Kontos) и JESUS CRISIS. ранее гитарист группы запустил GoFundMe campaign, в рамках которой уже собрали более 89 000 долларов, включая 5 000 от Kirk'a Hammett'a и 1 500 от вокалиста FOZZY Chris'a Jericho.







+0 -0



просмотров: 71