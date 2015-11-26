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Вокалист EXODUS : «Не готов уходить!»



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza ответил на вопрос во время общения с поклонниками о том, что его мотивирует на протяжении стольких лет:



«Я просто шар из энергии. Я никогда не сдаюсь. Я не готов к тому, чтобы повесить нос или уйти. У меня ещё столько всего, что я хотел бы сделать в музыкальном, профессиональном планах в жизни, и всё такое. Так что я не готов по всем фронтам куда-то уйти. Я верю в то, что ты затормаживаешься, когда начинаешь думать об уходе, а я не в таком состоянии — ни на одну секунду. Я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжать и двигаться вперёд. Если вам 90 и вы каждый день ходите в зал или гуляете — да благословит вас Господь, если он, конечно же, есть».













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