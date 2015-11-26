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*Гитарист QUEEN назван лучшим 156
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*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 20
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Exodus

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23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл

9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 июн 2019 : 		 GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»

15 май 2019 : 		 GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»

13 фев 2019 : 		 ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»

21 дек 2018 : 		 Гитарист EXODUS почтил память отца

21 ноя 2018 : 		 У EXODUS целая обойма риффов и песен

25 сен 2018 : 		 Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены
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Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza ответил на вопрос во время общения с поклонниками о том, что его мотивирует на протяжении стольких лет:

«Я просто шар из энергии. Я никогда не сдаюсь. Я не готов к тому, чтобы повесить нос или уйти. У меня ещё столько всего, что я хотел бы сделать в музыкальном, профессиональном планах в жизни, и всё такое. Так что я не готов по всем фронтам куда-то уйти. Я верю в то, что ты затормаживаешься, когда начинаешь думать об уходе, а я не в таком состоянии — ни на одну секунду. Я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжать и двигаться вперёд. Если вам 90 и вы каждый день ходите в зал или гуляете — да благословит вас Господь, если он, конечно же, есть».

EXODUS





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