4 авг 2022



Новое видео от барабанщика EXODUS



Барабанщик EXODUS Tom Hunting выпустил сольную работу, Hunting Party, включающую кавер-версии его любимых песен:



"You Haven’t Done Nothin'"

"Boys Are Back In Town"

"Jungle Love"

"East Bound And Down"



Видео на "Boys Are Back In Town" при участии Chuck Billy (Testament) и Steve “Zetro” Souza (Exodus), доступно для просмотра ниже.







