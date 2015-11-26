Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 305
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 278
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 60
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 50
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»



*
zoom
*
* *
Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью пообещал «настоящий шедевр»:

«В альбоме будет всё, что только может пожелать фанат тяжёлого металла и EXODUS. Он очень брутален, полон ярости и очень быстр. Тексты очень агрессивны и глубоки. Никто не будет разочарован.

Gary — основной автор, и у меня есть ощущение, что он создал настоящий шедевр — настоящий трэшевый шедевр. Тут есть все элементы, которыми должна обладать пластинка EXODUS. Пока ещё работа не закончена, но я уже ей очень горжусь!»

EXODUS





Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

НELLECTOR


9 окт 2020, 13:02		Молчи, Петрович!

Darkside.ru Member

Starbreaker


9 окт 2020, 13:14		Суза - лучший вокалист Эксодус.
Да.

НELLECTOR


9 окт 2020, 13:31		Форева!

ElectricRetard


9 окт 2020, 14:23		>Тут есть все элементы, которыми должна обладать пластинка EXODUS.
Отсутствие хороших песен и уебищный вокал? Верю!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 475

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом