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Вокалист EXODUS : «Будет шедевр»



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью пообещал «настоящий шедевр»:



«В альбоме будет всё, что только может пожелать фанат тяжёлого металла и EXODUS. Он очень брутален, полон ярости и очень быстр. Тексты очень агрессивны и глубоки. Никто не будет разочарован.



Gary — основной автор, и у меня есть ощущение, что он создал настоящий шедевр — настоящий трэшевый шедевр. Тут есть все элементы, которыми должна обладать пластинка EXODUS. Пока ещё работа не закончена, но я уже ей очень горжусь!»













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