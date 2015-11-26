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Exodus

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1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»
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Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»



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Gary Holt в рамках недавнего интервью коснулся темы новой песни "Clickbait":

«Всё, что вы читаете, почти всё в наше время — это кликбейт. Очень редко заголовок соответствует действительности. Или, по крайней мере, он дико вырван из контекста. Особенно в политике — всё направлено на то, чтобы вы нажали на кнопку, потому что так они получают свой доход и свои деньги. Их не волнует, прочитаете ли вы это; они просто хотят, чтобы вы нажали на ссылку. И иногда им приходится заманивать вас — это как приманка в ловушке».

На вопрос о том, изменила ли культура «кликбейта» его подход к интервью и стал ли он сегодня более внимательным к тому, что говорит прессе, Gary ответил:

«Я стараюсь; самое смешное, что я стараюсь. Но одна вещь, которая теряется в печатных интервью, — это человеческий фактор. Мы с вами можем разговаривать прямо сейчас, и я могу сказать что-то, а в конце будет громкий смех. Но вы читаете интервью без смеха, без улыбки, без человеческой реакции, и оно получается очень статичным и очень прямолинейным. Получается совсем по-другому. Если бы все смотрели каждое интервью в виде видео, то иногда создавалось бы совершенно другое впечатление о том, что было сказано».

Далее он отметил, что он не считает культуру кликбейта проблемой.

«Это просто вызывает раздражение. Куда бы вы ни посмотрели, везде есть какой-то заголовок, который выхватывает маленький фрагмент правды из того, что было сказано, а затем его значительно усиливают и вырывают из контекста, чтобы заманить зрителя, чтобы он кликнул на статью и получил доход. Политика — всё это грёбаный кликбейт. И я не сторонник фейковых новостей. Я центристский либерал. А вы посмотрите на эти грёбаные заголовки. Особенно сейчас, каждый раз, когда [президент США Джо] Байден спотыкается на слове, они выставляют его дряхлым. А я четыре года наблюдал за человеком, который спотыкался на каждом слове!»

EXODUS








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