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Гитарист EXODUS : «Политика кликбейта раздражает»



Gary Holt в рамках недавнего интервью коснулся темы новой песни "Clickbait":



«Всё, что вы читаете, почти всё в наше время — это кликбейт. Очень редко заголовок соответствует действительности. Или, по крайней мере, он дико вырван из контекста. Особенно в политике — всё направлено на то, чтобы вы нажали на кнопку, потому что так они получают свой доход и свои деньги. Их не волнует, прочитаете ли вы это; они просто хотят, чтобы вы нажали на ссылку. И иногда им приходится заманивать вас — это как приманка в ловушке».



На вопрос о том, изменила ли культура «кликбейта» его подход к интервью и стал ли он сегодня более внимательным к тому, что говорит прессе, Gary ответил:



«Я стараюсь; самое смешное, что я стараюсь. Но одна вещь, которая теряется в печатных интервью, — это человеческий фактор. Мы с вами можем разговаривать прямо сейчас, и я могу сказать что-то, а в конце будет громкий смех. Но вы читаете интервью без смеха, без улыбки, без человеческой реакции, и оно получается очень статичным и очень прямолинейным. Получается совсем по-другому. Если бы все смотрели каждое интервью в виде видео, то иногда создавалось бы совершенно другое впечатление о том, что было сказано».



Далее он отметил, что он не считает культуру кликбейта проблемой.



«Это просто вызывает раздражение. Куда бы вы ни посмотрели, везде есть какой-то заголовок, который выхватывает маленький фрагмент правды из того, что было сказано, а затем его значительно усиливают и вырывают из контекста, чтобы заманить зрителя, чтобы он кликнул на статью и получил доход. Политика — всё это грёбаный кликбейт. И я не сторонник фейковых новостей. Я центристский либерал. А вы посмотрите на эти грёбаные заголовки. Особенно сейчас, каждый раз, когда [президент США Джо] Байден спотыкается на слове, они выставляют его дряхлым. А я четыре года наблюдал за человеком, который спотыкался на каждом слове!»







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