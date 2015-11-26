сегодня



Бывший гитарист EXODUS : «Gary никогда не поносил меня»



Rick Hunolt в рамках недавнего интервью остановился на теме увольнения из группы:



«Во время записи "Tempo" Gary [Holt, гитарист EXODUS] только перестал употреблять, а я всё ещё сидел. Но я должен сказать, что Gary Holt — я снимаю перед ним шляпу за... Он никогда не поносил меня. Ни разу он не сказал: "Чувак, ты кусок дерьма. Я уволю тебя из группы, если ты не соберёшь своё дерьмо". Он никогда ничего не говорил. Он позволил всему идти своим чередом, смекаете?



Я был в полном дерьме. Мы все были такими, но все стали лучше, а я нет. Я упал в пропасть ещё глубже, я думаю, потому что я был так подавлен. Я не мог остановиться. Я не знаю, что случилось... Дошло до того, что я потерял своё место в группе, в которой был более 20 лет, — своих лучших друзей, свою жизнь. Да, это было чертовски мрачно.



Однажды, потратив всю свою жизнь, отдав EXODUS всё, что у меня было, и весь мир, однажды я проснулся, и меня больше не было в EXODUS. И то утро было как... Чувак, я даже не могу описать те эмоции, которые я [испытывал]. Я проснулся, а меня больше не было в EXODUS, чувак. Это, чёрт возьми, чуть не лишило меня жизни, брат!»



Он также добавил, что после расставания с EXODUS он пережил особенно трудный период в жизни:



«Мне пришлось заново создавать себя в возрасте 40 с лишним лет, с двумя маленькими детьми. В итоге я переехал из Окленда. Мне нужно было убраться оттуда, потому что мы жили в студии; это было плохо. Потом мы переехали к маме моей жены, я устроился на работу в сеть магазинов Dollar Tree и проработал там около двух или трёх лет. Я могу продолжать и продолжать, и продолжать. Но, короче говоря, я встретил парня, который знал, кто я такой, он предложил мне работу на своём ранчо. А остальное — это уже история. Он научил меня жить своей жизнью и зарабатывать деньги».







</div>





+2 -2



просмотров: 452

