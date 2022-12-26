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*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Exodus

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26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

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25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

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Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта



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В рамках серии "My 3 Questions To" фронтмен EXODUS Steve "Zetro" Souza ответил на просьбу назвать трёх лучших металл-вокалистов всех времён:

«Я мог бы говорить бесконечно и мог бы назвать очень многих. Для меня это Бон Скотт [AC/DC], Ронни Джеймс Дио [BLACK SABBATH, DIO, HEAVEN & HELL] и, пожалуй, Rob Halford [JUDAS PRIEST]. А ещё я могу назвать Biff'a Byford'a [SAXON], John'a Bush'a [ARMORED SAINT, ANTHRAX]. Я люблю многих, которые повлияли на меня, и на которых я сам повлиял. Они настоящие легенды, и они оказали большое влияние на таких певцов, как я, особенно Бон Скотт. Я могу сказать, что мой голос практически его имитация».




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26 дек 2022
A
Aiming High
А еще в каком-то очень древнем интервью метал хаммеру,он рассказывал,что примером для подражания для него является так-же Удо Диркшнайдер,при этом напевал какую-то вещь из Balls To The Wall.

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