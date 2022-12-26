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Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта



В рамках серии "My 3 Questions To" фронтмен EXODUS Steve "Zetro" Souza ответил на просьбу назвать трёх лучших металл-вокалистов всех времён:



«Я мог бы говорить бесконечно и мог бы назвать очень многих. Для меня это Бон Скотт [AC/DC], Ронни Джеймс Дио [BLACK SABBATH, DIO, HEAVEN & HELL] и, пожалуй, Rob Halford [JUDAS PRIEST]. А ещё я могу назвать Biff'a Byford'a [SAXON], John'a Bush'a [ARMORED SAINT, ANTHRAX]. Я люблю многих, которые повлияли на меня, и на которых я сам повлиял. Они настоящие легенды, и они оказали большое влияние на таких певцов, как я, особенно Бон Скотт. Я могу сказать, что мой голос практически его имитация».







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