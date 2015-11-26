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Exodus

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JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS



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JOHN TEMPESTA в рамках недавней беседы рассказал об ощущениях от новых выступлений в составе EXODUS:

«Это было потрясающе, чувак. Это было по-настоящему захватывающе. Мне позвонил Tom Hunting. Я думаю: "Tom звонит мне по поводу барабанов или чего-то ещё". Я знал об операции. И мы начали разговаривать. Он говорит: "Привет, чувак. У нас скоро концерт в Вегасе. Я могу ходить и, может, смогу играть, но есть шанс, что не смогу. Сможешь ли ты это сделать?" Я такой: "Ого!" Он застал меня врасплох. Я такой: "Вау, чувак!" Во-первых, для меня было честью получить предложение от Tom'a Hunting'a; это было очень мило с его стороны. Я ответил ему: "Я очень ценю это. Но давай я посмотрю, что творится с моей группой. Дайте мне примерно неделю, и я свяжусь с вами". И я помню, как на следующий день поехал к своему приятелю в Малибу и слушал песни. Я был взбудоражен. Я думал: "Я могу это сделать. Я могу это сделать". И я позвонил Tom'у [и сказал ему]: "Я, чёрт возьми, могу это сделать, мужик". И я просто начал всё слушать.

Я немного нервничал. На меня оказывалось сильное давление, потому что я давно не играл. К тому же я не выступал с декабря 2019 года — то есть с полноценным живым концертом. И снова играть такую музыку...

Gary [Holt, гитарист EXODUS] приехал ко мне. Мы джемовали пару дней. Он приехал ко мне домой. У нас есть прокат, а он одолжил усилитель у моего брата, и мы просто джемовали и играли песни. И всё прошло отлично. И на следующий день мы ещё немного джемовали. Я такой: "Да". А потом на следующей неделе, у нас была одна репетиция в Вегасе, и всё — с полным составом группы, мы вышли и сыграли. Это было из серии: "Что, чёрт возьми, только что произошло?"»

Drummer JOHN TEMPESTA Says Playing With EXODUS Again Was




















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