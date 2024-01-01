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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 50
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
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Alice Cooper

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21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

8 окт 2024 : 		 ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

31 авг 2024 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

21 авг 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

12 авг 2024 : 		 ALICE COOPER: «Я ненавижу политику»

17 июн 2024 : 		 ALICE COOPER — в президенты!

14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

2 июн 2024 : 		 Промо к альбому ALICE COOPER

29 апр 2024 : 		 Новый релиз ALICE COOPER

15 апр 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER, TOMMY THAYER, ORIANTHI, KEVIN CRONIN, MICKY DOLENZ

7 мар 2024 : 		 ALICE COOPER — ископаемый червяк!

24 янв 2024 : 		 Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной

18 ноя 2023 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

30 окт 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

1 окт 2023 : 		 ALICE COOPER: «Если может Mick Jagger, значит, смогу и я!»

24 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»

11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён
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Фрагмент переиздания ALICE COOPER



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Rhino эксклюзивно выпустили переиздание альбома ALICE COOPER "Muscle Of Love", которое доступно на двойном виниле и 1CD/Blu-ray. В цифровом варианте релиз доступен с 20 ноября:

Disc 1

01. Big Apple Dreamin' (Hippo)
02. Never Been Sold Before
03. Hard Hearted Alice
04. Crazy Little Child
05. Working Up A Sweat
06. Muscle Of Love
07. Man With The Golden Gun
08. Teenage Lament '74
09. Woman Machine

Disc 2

01. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)
02. Never Been Sold Before (Early Version)
03. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)
04. Crazy Little Child (Early Version)
05. Working Up A Sweat (Alternate Mix)
06. Muscle Of Love (Alternate Mix)
07. Man With The Golden Gun (Early Version)
08. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)
09. Woman Machine (Alternate Mix)
10. Teenage Lament '74 (Single Version)
11. Muscle Of Love (Single Version)

Blu-ray Disc

01. Big Apple Dreamin' (Hippo)
02. Never Been Sold Before
03. Hard Hearted Alice
04. Crazy Little Child
05. Working Up A Sweat
06. Muscle Of Love
07. Man With The Golden Gun
08. Teenage Lament '74
09. Woman Machine

Vinyl

LP 1

A1. Big Apple Dreamin' (Hippo)
A2. Never Been Sold Before
A3. Hard Hearted Alice
A4. Crazy Little Child

B1. Working Up A Sweat
B2. Muscle Of Love
B3. Man With The Golden Gun
B4. Teenage Lament '74
B5. Woman Machine

LP 2

C1. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)
C2. Never Been Sold Before (Early Version)
C3. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)
C4. Crazy Little Child (Early Version)

D1. Working Up A Sweat (Alternate Mix)
D2. Muscle Of Love (Alternate Mix)
D3. Man With The Golden Gun (Early Version)
D4. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)
D5. Woman Machine (Alternate Mix)




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