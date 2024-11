сегодня



Фрагмент переиздания ALICE COOPER



Rhino эксклюзивно выпустили переиздание альбома ALICE COOPER "Muscle Of Love", которое доступно на двойном виниле и 1CD/Blu-ray. В цифровом варианте релиз доступен с 20 ноября:



Disc 1



01. Big Apple Dreamin' (Hippo)

02. Never Been Sold Before

03. Hard Hearted Alice

04. Crazy Little Child

05. Working Up A Sweat

06. Muscle Of Love

07. Man With The Golden Gun

08. Teenage Lament '74

09. Woman Machine



Disc 2



01. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)

02. Never Been Sold Before (Early Version)

03. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)

04. Crazy Little Child (Early Version)

05. Working Up A Sweat (Alternate Mix)

06. Muscle Of Love (Alternate Mix)

07. Man With The Golden Gun (Early Version)

08. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)

09. Woman Machine (Alternate Mix)

10. Teenage Lament '74 (Single Version)

11. Muscle Of Love (Single Version)



Blu-ray Disc



01. Big Apple Dreamin' (Hippo)

02. Never Been Sold Before

03. Hard Hearted Alice

04. Crazy Little Child

05. Working Up A Sweat

06. Muscle Of Love

07. Man With The Golden Gun

08. Teenage Lament '74

09. Woman Machine



Vinyl



LP 1



A1. Big Apple Dreamin' (Hippo)

A2. Never Been Sold Before

A3. Hard Hearted Alice

A4. Crazy Little Child



B1. Working Up A Sweat

B2. Muscle Of Love

B3. Man With The Golden Gun

B4. Teenage Lament '74

B5. Woman Machine



LP 2



C1. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)

C2. Never Been Sold Before (Early Version)

C3. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)

C4. Crazy Little Child (Early Version)



D1. Working Up A Sweat (Alternate Mix)

D2. Muscle Of Love (Alternate Mix)

D3. Man With The Golden Gun (Early Version)

D4. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)

D5. Woman Machine (Alternate Mix) 05. Working Up A Sweat (Alternate Mix)06. Muscle Of Love (Alternate Mix)07. Man With The Golden Gun (Early Version)08. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)09. Woman Machine (Alternate Mix)10. Teenage Lament '74 (Single Version)11. Muscle Of Love (Single Version)Blu-ray Disc01. Big Apple Dreamin' (Hippo)02. Never Been Sold Before03. Hard Hearted Alice04. Crazy Little Child05. Working Up A Sweat06. Muscle Of Love07. Man With The Golden Gun08. Teenage Lament '7409. Woman MachineVinylLP 1A1. Big Apple Dreamin' (Hippo)A2. Never Been Sold BeforeA3. Hard Hearted AliceA4. Crazy Little ChildB1. Working Up A SweatB2. Muscle Of LoveB3. Man With The Golden GunB4. Teenage Lament '74B5. Woman MachineLP 2C1. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)C2. Never Been Sold Before (Early Version)C3. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)C4. Crazy Little Child (Early Version)D1. Working Up A Sweat (Alternate Mix)D2. Muscle Of Love (Alternate Mix)D3. Man With The Golden Gun (Early Version)D4. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)D5. Woman Machine (Alternate Mix)







+0 -0



просмотров: 28