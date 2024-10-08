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ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»



ALICE COOPER в недавнем интервью Riff X поговорил об эволюции звучания за последние полвека:



« просто не могу оторваться от классического рока 1970-х годов, потому что он до сих пор актуален. Это своего рода классическая конфигурация музыки, где мы все основываемся на ранних BEATLES, ROLLING STONES, YARDBIRDS, а затем развиваем всё в своём собственном направлении. Почти каждая хорошая хард-рок-группа восходит к Чаку Берри, потому что именно он заложил основу этого ритма 4/4 со слабой долей. А потом мы нашли свой способ сделать из этого Alice Cooper'a, как GUNS N' ROSES нашли способ сделать из этого GUNS N' ROSES, а AEROSMITH нашли свой способ. Всё дело в том, как исполнять эту музыку, и в том, что в ней проявляется твоя индивидуальность.



Кто-то однажды сказал, что говорить о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре. Говорить о ней практически невозможно. Её нужно услышать, и тогда она либо понравится, либо нет. Я говорю о хард-роке, и это единственная музыка, которая существует уже 50 лет, не теряя своей остроты. Гранж, панк, хип-хоп, диско — у всех были свои моменты, но хард-рок оставался серединой. Он всегда был и будет. LED ZEPPELIN всегда будут LED ZEPPELIN. И если вы дадите послушать LED ZEPPELIN 16-летнему подростку, он скажет: "О да!" В подобной музыке есть неумирающие элементы».







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