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Alice Cooper

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ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»



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ALICE COOPER в недавнем интервью Riff X поговорил об эволюции звучания за последние полвека:

« просто не могу оторваться от классического рока 1970-х годов, потому что он до сих пор актуален. Это своего рода классическая конфигурация музыки, где мы все основываемся на ранних BEATLES, ROLLING STONES, YARDBIRDS, а затем развиваем всё в своём собственном направлении. Почти каждая хорошая хард-рок-группа восходит к Чаку Берри, потому что именно он заложил основу этого ритма 4/4 со слабой долей. А потом мы нашли свой способ сделать из этого Alice Cooper'a, как GUNS N' ROSES нашли способ сделать из этого GUNS N' ROSES, а AEROSMITH нашли свой способ. Всё дело в том, как исполнять эту музыку, и в том, что в ней проявляется твоя индивидуальность.

Кто-то однажды сказал, что говорить о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре. Говорить о ней практически невозможно. Её нужно услышать, и тогда она либо понравится, либо нет. Я говорю о хард-роке, и это единственная музыка, которая существует уже 50 лет, не теряя своей остроты. Гранж, панк, хип-хоп, диско — у всех были свои моменты, но хард-рок оставался серединой. Он всегда был и будет. LED ZEPPELIN всегда будут LED ZEPPELIN. И если вы дадите послушать LED ZEPPELIN 16-летнему подростку, он скажет: "О да!" В подобной музыке есть неумирающие элементы».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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8 окт 2024
N
Nihel
И если вы дадите послушать LED ZEPPELIN 16-летнему подростку, он скажет: "Да выключи ты эту дрочь старый дурак!"
8 окт 2024
T
Toru
Nihel, это уже проблемы подростка.
Хотя, конечно, ничто не вечно, и рок/метал закончился в 1991 году.
8 окт 2024
s
sibterminator
Nihel, я когда в 99м, включив Зеппелин, тоже был озадачен... А ведь многие на эту группу надрачивали прям во всех СМИ тех времен. Позже допер в чем их фишка там со звучанием и музыкальными размерами. И узнал, что электронщики их песни на сэмплы растащили.
8 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
sibterminator, мне когда было 16 лет, я их Kashmir услышал по телеку в передаче Митиу Каку, и прям охуел, хотя в то время 24/7 гонял Death и Cynic.
8 окт 2024
ChatGPT
И если вы дадите послушать LED ZEPPELIN 16-летнему подростку, он скажет: "Что за хлеб, где эталонные гвозди, вот, щас покажу, как надо!"

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