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ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году



Видео с появления ALICE COOPER на французском телевидении, а также фрагменты с выступления в Théâtre des Ambassadeurs второго ноября 1971 года, доступно для просмотра ниже.







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