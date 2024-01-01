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Alice Cooper

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ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER



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ORIANTHI в недавнем интервью прокомментировала свое возвращение в состав ALICE COOPER на зимние концерты, в которых она заменит Nita Strauss.

«Alice — как член семьи. Работать с ним было так здорово, и это огромная честь. Alice — легенда. Я знаю, что шоу будут очень веселыми. Это будет совсем другая динамика и перемены по сравнению с работой с Nita».

По словам Orianthi, предложение об участии в туре в январе-феврале она получила по электронной почте:

«Я ответила: «Конечно». Хотя если честно, сначала я написала: „Я не уверена, потому что у меня сейчас свои дела с туром“. Но мы переставили некоторые события и все получилось».

Далее она сказала, что привнесет свой собственный стиль в выступления Alice:

«Я привнесу в группу нечто совершенно иное, чем в случае с Nita. Она привносит рок и металл — и это потрясающе. Она невероятный исполнитель, но то, как она играет, отличается от меня. Я играю больше классический блюз-рок, так что это совсем другая динамика».




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