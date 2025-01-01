13 мар 2025



Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть



В интервью 96.1 KLPX у ALICE COOPER спросили, как он умудряется сохранять свежесть на каждом новом концерте нового тура:



«Прежде всего, я окружаю себя лучшими музыкантами. Все музыканты в моей группе — лучшие из лучших. Наш барабанщик победил в номинации "Лучший барабанщик в роке". Nita Strauss стала "Гитаристкой десятилетия". Это лучшие музыканты, которых только можно найти. И все они — мои лучшие друзья, то есть нет никакого столкновения характеров. Я сказал: "Мне нужно самолюбие на сцене. Но вне сцены..." И в любом случае они такие. В большинстве групп участники ненавидят друг друга. А участники этой группы тусуются друг с другом каждый вечер. И именно это делает их такими хорошими. Так что если кому-то приходит в голову идея, он может, к примеру, сказать: "Было бы неплохо, если бы мы исполнили песню "Go To Hell". А я отвечаю: "Да, мы могли бы попросить [мою жену] Шерил исполнить танец с кнутом, и т. п. Давайте попробуем завтра. И если это сработает, мы оставим это в шоу". Но я позволяю всем высказывать свои идеи о том, что можно сделать. В конце концов решение принимаю я, но мы пробуем много разного. Если это звучит интересно, то мы пробуем. То же самое и с [сайд-проектом] HOLLYWOOD VAMPIRES. Это Joe Perry, Джонни Депп и я, и эта группа существует уже восемь лет. В этой группе никогда не было ни одного спора».



На вопрос о том, есть ли у HOLLYWOOD VAMPIRES планы на новые гастроли, Alice ответил:



«Мы собирались в тур в прошлом году, но Джонни должен был сниматься в двух фильмах. А Joe сейчас в подвешенном состоянии, он не знает, что AEROSMITH будут делать дальше. У него ещё есть своя группа, с которой он гастролирует.



Проблема с HOLLYWOOD VAMPIRES в том, что в моём графике должно быть свободное окно, в графике [Joe] должно быть окно, то же самое и с Джонни... И поэтому нам приходится за год до начала гастролей обсуждать: "Когда ты будешь свободен, Джонни, чтобы иметь возможность гастролировать? Нам нужно два месяца. Joe, выдели два месяца. Alice, выдели два месяца». И тогда мы сможем отправиться в турне.



У всех есть свои проекты. Особенно у Джонни. Он работает как сумасшедший. Но он милейший парень и отличный гитарист».







+0 -0



просмотров: 199

