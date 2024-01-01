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Alice Cooper

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ALICE COOPER: «Я ненавижу политику»



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ALICE COOPER в недавнем интервью ответил на вопрос, продает ли он сейчас футболки Alice For President":

«О да, там полный набор. На самом деле я крайне аполитичен. Я сделал это только потому, что песня "Elected" стала большим хитом. "Elected" была любимой песней Джона Леннона, потому что она была прекрасной сатирой на политику. Но в моём шоу вы никогда не увидите ничего политического. Я ненавижу политику. Но в год выборов нужно сделать это — нужно взглянуть на эту ситуацию с точки зрения сатиры.

Мы сейчас живем в мире Курта Воннегута, где всё совершенно абсурдно. У такого человека, как я, или комика, всё пишется само собой».

Он также рассказал о том, как эволюционировало его сценическое шоу:

«Это так забавно, потому что в 1970-е годы было легко шокировать публику. Сейчас никто не пытается этого сделать. Мы не пытаемся шокировать публику. Я не думаю, что сейчас существует "шок-рок", но эти элементы всё равно остаются в шоу, потому что за ними увлекательно наблюдать. По-прежнему прикольно смотреть на гильотину и на то, что вы действительно верите в неё из-за того, что происходит до этого. Вы переживаете за этого персонажа Элиса и за то, что с ним произойдёт. Это мне нравится. Я хочу, чтобы зрители были вовлечены в шоу. Мы не используем лазеры. Мы не делаем ничего подобного, потому что я хочу, чтобы акцент был сделан на персонаже Элиса, на том, что с ним происходит и что именно он делает. Но всё это происходит во время всех этих песен, которые все знают: "Feed My Frankenstein", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" и, конечно, "School's Out" в конце».




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