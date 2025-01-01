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GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER



Бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clarke присоединится к группе ALICE COOPER на концертах, которые пройдут с 31 января по 16 февраля. Orianthi, которая ранее была заявлена на замену Nita'e Strauss, из-за непредвиденных обстоятельств не сможет принять участие в этих выступлениях:



Jan. 31 - Augusta, GA - Bell Auditorium

Feb. 01 - Cherokee, NC - Harrah's Casino Resort Event Center

Feb. 02 - Greensboro, NC - Steven Tanger Center for the Performing Arts

Feb. 04 - Mobile, AL - Saenger Theatre

Feb. 06 - Orlando, FL - Hard Rock

Feb. 07 - Ft Myers, FL - Barbara Mann Performing Arts Hall

Feb. 08 - Clearwater, FL - Coachmen Park

Feb. 11 - St. Augustine, FL - Amphitheatre

Feb. 13-17 - Miami, FL - Rock Legends Cruise







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