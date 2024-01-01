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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Alice Cooper

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17 июн 2024 : 		 ALICE COOPER — в президенты!

14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

2 июн 2024 : 		 Промо к альбому ALICE COOPER

29 апр 2024 : 		 Новый релиз ALICE COOPER

15 апр 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER, TOMMY THAYER, ORIANTHI, KEVIN CRONIN, MICKY DOLENZ

7 мар 2024 : 		 ALICE COOPER — ископаемый червяк!

24 янв 2024 : 		 Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной

18 ноя 2023 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

30 окт 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

1 окт 2023 : 		 ALICE COOPER: «Если может Mick Jagger, значит, смогу и я!»

24 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»

11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён

30 авг 2023 : 		 Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет

27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD
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ALICE COOPER — в президенты!



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ALICE COOPER готовится к президентским выборам 2024 года единственным известным ему способом — баллотируется в президенты, что он сатирически делает каждые четыре года с тех пор, как выпустил песню "Elected" в 1972 году.

Крестный отец шок-рока выпустил новое "предвыборное" видео, в котором он рассказывает о себе следующим образом:

«Я — Alice Cooper, и я — непростой человек для непростых времен. Я совершенно не знаю, что делать, так что я должен вписаться в эту кампанию!»

Посетите сайт AliceForPresident.com, чтобы стать частью "Дикой партии" и быть в курсе президентской кампании Alice. Ну и следите за всеми новостями!




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