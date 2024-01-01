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ALICE COOPER — в президенты!



ALICE COOPER готовится к президентским выборам 2024 года единственным известным ему способом — баллотируется в президенты, что он сатирически делает каждые четыре года с тех пор, как выпустил песню "Elected" в 1972 году.



Крестный отец шок-рока выпустил новое "предвыборное" видео, в котором он рассказывает о себе следующим образом:



«Я — Alice Cooper, и я — непростой человек для непростых времен. Я совершенно не знаю, что делать, так что я должен вписаться в эту кампанию!»



Посетите сайт AliceForPresident.com, чтобы стать частью "Дикой партии" и быть в курсе президентской кампании Alice. Ну и следите за всеми новостями!







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