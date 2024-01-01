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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 21
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Alice Cooper

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3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

8 окт 2024 : 		 ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

31 авг 2024 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

21 авг 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

12 авг 2024 : 		 ALICE COOPER: «Я ненавижу политику»

17 июн 2024 : 		 ALICE COOPER — в президенты!

14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

2 июн 2024 : 		 Промо к альбому ALICE COOPER

29 апр 2024 : 		 Новый релиз ALICE COOPER

15 апр 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER, TOMMY THAYER, ORIANTHI, KEVIN CRONIN, MICKY DOLENZ

7 мар 2024 : 		 ALICE COOPER — ископаемый червяк!

24 янв 2024 : 		 Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной

18 ноя 2023 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

30 окт 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

1 окт 2023 : 		 ALICE COOPER: «Если может Mick Jagger, значит, смогу и я!»

24 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»

11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён

30 авг 2023 : 		 Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет

27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER
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MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER



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Видео, в котором известный фотограф MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет кавер-версию хита ALICE COOPER "Welcome To My Nightmare", доступно для просмотра ниже.




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