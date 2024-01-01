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Делюкс-издание от ALICE COOPER



Rhino эксклюзивно выпустили переиздание альбома ALICE COOPER "Muscle Of Love", которое доступно на двойном виниле и 1CD/Blu-ray. В цифровом варианте релиз будет доступен с 20 ноября:



Disc 1



01. Big Apple Dreamin' (Hippo)

02. Never Been Sold Before

03. Hard Hearted Alice

04. Crazy Little Child

05. Working Up A Sweat

06. Muscle Of Love

07. Man With The Golden Gun

08. Teenage Lament '74

09. Woman Machine



Disc 2



01. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)

02. Never Been Sold Before (Early Version)

03. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)

04. Crazy Little Child (Early Version)

05. Working Up A Sweat (Alternate Mix)

06. Muscle Of Love (Alternate Mix)

07. Man With The Golden Gun (Early Version)

08. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)

09. Woman Machine (Alternate Mix)

10. Teenage Lament '74 (Single Version)

11. Muscle Of Love (Single Version)



Blu-ray Disc



01. Big Apple Dreamin' (Hippo)

02. Never Been Sold Before

03. Hard Hearted Alice

04. Crazy Little Child

05. Working Up A Sweat

06. Muscle Of Love

07. Man With The Golden Gun

08. Teenage Lament '74

09. Woman Machine



Vinyl



LP 1



A1. Big Apple Dreamin' (Hippo)

A2. Never Been Sold Before

A3. Hard Hearted Alice

A4. Crazy Little Child



B1. Working Up A Sweat

B2. Muscle Of Love

B3. Man With The Golden Gun

B4. Teenage Lament '74

B5. Woman Machine



LP 2



C1. Big Apple Dreamin' (Hippo) (Early Version)

C2. Never Been Sold Before (Early Version)

C3. Hard Hearted Alice (Alternate Mix)

C4. Crazy Little Child (Early Version)



D1. Working Up A Sweat (Alternate Mix)

D2. Muscle Of Love (Alternate Mix)

D3. Man With The Golden Gun (Early Version)

D4. Teenage Lament '74 (Acoustic Diversion)

D5. Woman Machine (Alternate Mix)







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