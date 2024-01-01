9 окт 2024



Видео полного выступления ALICE COOPER



Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось шестого октября на Rudolf Weber Arena, Oberhausen, Germany, доступно для просмотра ниже:



"Lock Me Up" (intro)

"Welcome To The Show"

"No More Mr. Nice Guy"

"I'm Eighteen"

"Under My Wheels"

"Bed Of Nails"

"Billion Dollar Babies"

"Hey Stoopid"

- drum solo -

"Welcome To My Nightmare"

"Cold Ethyl"

"Go To Hell"

"Poison"

"Feed My Frankenstein"

"Black Widow" (jam)

- guitar solos & jam -

"Ballad Of Dwight Fry"

"I Love The Dead"

"Elected"

"School's Out" (with Doro Pesch)







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