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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Alice Cooper

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|||| 9 окт 2024

Видео полного выступления ALICE COOPER



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Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось шестого октября на Rudolf Weber Arena, Oberhausen, Germany, доступно для просмотра ниже:

"Lock Me Up" (intro)
"Welcome To The Show"
"No More Mr. Nice Guy"
"I'm Eighteen"
"Under My Wheels"
"Bed Of Nails"
"Billion Dollar Babies"
"Hey Stoopid"
- drum solo -
"Welcome To My Nightmare"
"Cold Ethyl"
"Go To Hell"
"Poison"
"Feed My Frankenstein"
"Black Widow" (jam)
- guitar solos & jam -
"Ballad Of Dwight Fry"
"I Love The Dead"
"Elected"
"School's Out" (with Doro Pesch)




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