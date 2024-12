сегодня



DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»



David Ellefson в свежей беседе с Border City Rock Talk рассказал о своих недавних турах "Basstory" и "Bass Warrior", в ходе которых 60-летний музыкант играл на басу и делился историями из своей долгой карьеры:



«Я написал свои мемуары "My Life With Deth" ещё в 2013 году или около того. И тут мне позвонил друг и сказал, что есть промоутер, который хочет привезти меня в Австралию, чтобы я выступил с туром в формате разговорного шоу. А я думал, что разговорное шоу — это, например, Майк Майерс и его фильм "Я женился на убийце с топором", где все сидят в кофейне, пьют кофе и читают стихи... И я решил: "Надо взять с собой бас, потому что если случится худшее и выступление провалится, я хотя бы смогу сыграть несколько басовых партий, и все будут рады". Так я организовал тур, который в итоге назвал "Basstory". Частично это было выступление, частично рассказы — всё в таком духе. Со временем я проехал с этим шоу по всему миру, устроив целое мировое турне. А в прошлом году я придумал формат выступлений под названием "Bass Warrior", который на самом деле уже больше похож на рок-концерт. В нём участвует моя итальянская группа... мои сольные записи, которые я создаю под именем ELLEFSON, и проект с Jeff Scott Soto — ELLEFSON SOTO, мы занимаемся всем этим с Andy Martongelli в Вероне, Италия. Так что у нас есть небольшая группа итальянцев, с которыми мы сочиняем и продюсируем музыку, и они также являются моей гастрольной группой. И мы можем выезжать куда-нибудь. Мы погружаемся в мой каталог, в моё творческое наследие, во все мои вещи. И это увлекательно. Мы отправляемся в самые разные места — так же, как с KINGS OF THRASH. Мы отправляемся на Балканы. Мы едем в Восточную Европу, в Польшу, Прагу, Германию и так далее».



David объяснил причину, по которой он ездит в сольные туры по Европе и другим частям света чаще, чем по родной стране:



«Рок в США мёртв — это действительно так. И я знаю, что люди будут ругать меня за эти слова, но это правда. Когда Gene Simmons сказал это, все его возненавидели, а ведь он прав. Если вы не авторитетная группа, если вы не LINKIN PARK, METALLICA, KISS или SLAYER, создавать новую рок-группу не имеет смысла — молодёжь не любит эту фигню. Они увлечены соцсетями и Tesla. Их жизнь проходит в телефонах. Быть рок-звездой больше не круто, как это было для нас, когда мы росли. Так что если вы уже достигли успеха, тогда да, вы можете продолжать работать.



Так что мне нравятся Южная Америка, Латинская Америка, где любят рок-н-ролл. А ещё Азия, Австралия. Как только выезжаешь из Америки, и, блин, рок-н-ролл очень даже жив и здоров. Они поддерживают старое, им нравится новое. Я записал альбом для Napalm Records, и у них подписана куча новых групп. Недавно JINJER выпустили альбом. Там были крутые новинки, а также я и K.K. Downing, и прочие старые артисты тоже выпустили пластинки. Так что я просто обнаружил, что в других странах дела с рок-музыкой складываются гораздо благоприятнее. И если посмотреть на статистику, например, на цифры Spotify, то можно увидеть, что во всём мире за пределами Америки рок популярнее. Это просто другая культура. Она такая, какая есть.



Конечно, я порой выступаю и здесь, в Америке, но я понял, что за пределами США, к сожалению, это приносит больше денег, поскольку интерес к этой музыке больше, и есть возможность продолжать играть и гастролировать. И они это ценят. Особенно если говорить о тех местах в Восточной Европе... известные группы, даже MEGADETH — они играют в Варшаве, в Бухаресте, но они не могут поехать вглубь страны, в небольшие города. Поэтому когда я езжу в туры, подобные "Bass Warrior", я могу быть гораздо более гибким и приезжать в новые места. Людям это нравится. В Северной Америке люди садятся в машину, едут по автостраде в другой город, далеко-далеко, чтобы посмотреть концерт. Для людей других культур это не так просто. Поэтому я чувствую себя привилегированным, когда могу донести до них свою музыку».







+0 -1



просмотров: 88