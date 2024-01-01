DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

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все новости группы
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США
21 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
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DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
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Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
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JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
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GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»
David Ellefson в свежей беседе с Border City Rock Talk рассказал о своих недавних турах "Basstory" и "Bass Warrior", в ходе которых 60-летний музыкант играл на басу и делился историями из своей долгой карьеры:
«Я написал свои мемуары "My Life With Deth" ещё в 2013 году или около того. И тут мне позвонил друг и сказал, что есть промоутер, который хочет привезти меня в Австралию, чтобы я выступил с туром в формате разговорного шоу. А я думал, что разговорное шоу — это, например, Майк Майерс и его фильм "Я женился на убийце с топором", где все сидят в кофейне, пьют кофе и читают стихи... И я решил: "Надо взять с собой бас, потому что если случится худшее и выступление провалится, я хотя бы смогу сыграть несколько басовых партий, и все будут рады". Так я организовал тур, который в итоге назвал "Basstory". Частично это было выступление, частично рассказы — всё в таком духе. Со временем я проехал с этим шоу по всему миру, устроив целое мировое турне. А в прошлом году я придумал формат выступлений под названием "Bass Warrior", который на самом деле уже больше похож на рок-концерт. В нём участвует моя итальянская группа... мои сольные записи, которые я создаю под именем ELLEFSON, и проект с Jeff Scott Soto — ELLEFSON SOTO, мы занимаемся всем этим с Andy Martongelli в Вероне, Италия. Так что у нас есть небольшая группа итальянцев, с которыми мы сочиняем и продюсируем музыку, и они также являются моей гастрольной группой. И мы можем выезжать куда-нибудь. Мы погружаемся в мой каталог, в моё творческое наследие, во все мои вещи. И это увлекательно. Мы отправляемся в самые разные места — так же, как с KINGS OF THRASH. Мы отправляемся на Балканы. Мы едем в Восточную Европу, в Польшу, Прагу, Германию и так далее».
David объяснил причину, по которой он ездит в сольные туры по Европе и другим частям света чаще, чем по родной стране:
«Рок в США мёртв — это действительно так. И я знаю, что люди будут ругать меня за эти слова, но это правда. Когда Gene Simmons сказал это, все его возненавидели, а ведь он прав. Если вы не авторитетная группа, если вы не LINKIN PARK, METALLICA, KISS или SLAYER, создавать новую рок-группу не имеет смысла — молодёжь не любит эту фигню. Они увлечены соцсетями и Tesla. Их жизнь проходит в телефонах. Быть рок-звездой больше не круто, как это было для нас, когда мы росли. Так что если вы уже достигли успеха, тогда да, вы можете продолжать работать.
Так что мне нравятся Южная Америка, Латинская Америка, где любят рок-н-ролл. А ещё Азия, Австралия. Как только выезжаешь из Америки, и, блин, рок-н-ролл очень даже жив и здоров. Они поддерживают старое, им нравится новое. Я записал альбом для Napalm Records, и у них подписана куча новых групп. Недавно JINJER выпустили альбом. Там были крутые новинки, а также я и K.K. Downing, и прочие старые артисты тоже выпустили пластинки. Так что я просто обнаружил, что в других странах дела с рок-музыкой складываются гораздо благоприятнее. И если посмотреть на статистику, например, на цифры Spotify, то можно увидеть, что во всём мире за пределами Америки рок популярнее. Это просто другая культура. Она такая, какая есть.
Конечно, я порой выступаю и здесь, в Америке, но я понял, что за пределами США, к сожалению, это приносит больше денег, поскольку интерес к этой музыке больше, и есть возможность продолжать играть и гастролировать. И они это ценят. Особенно если говорить о тех местах в Восточной Европе... известные группы, даже MEGADETH — они играют в Варшаве, в Бухаресте, но они не могут поехать вглубь страны, в небольшие города. Поэтому когда я езжу в туры, подобные "Bass Warrior", я могу быть гораздо более гибким и приезжать в новые места. Людям это нравится. В Северной Америке люди садятся в машину, едут по автостраде в другой город, далеко-далеко, чтобы посмотреть концерт. Для людей других культур это не так просто. Поэтому я чувствую себя привилегированным, когда могу донести до них свою музыку».
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