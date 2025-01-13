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DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью попросили назвать самый важный урок, который он вынес в своей профессиональной карьере:



«Я думаю, первое — это стараться радоваться тому, что ты делаешь. Это дар, и у всех нас он свой. Даже в группе у каждого свой дар. Если ты басист, не пытайся быть барабанщиком. Просто оставайся на своей полосе. И я думаю, что если ты хороший номер один, найми номера два и три, которые лучше тебя. И не стоит бояться привлекать людей, которые лучше тебя, потому что лишь поднимут общий уровень качества. Как говорится, когда вода поднимается, все лодки поднимаются вместе. Поэтому мне нравится работать с лучшими. И я выбираю не столько имя, сколько лучших из возможных людей. Ведь есть некоторые люди, которым не посчастливилось стать знаменитостями, но это не значит, что они не обладают достаточной квалификацией. Мы все проходим обучение и учимся в процессе работы. Поэтому ничто не заменит опыт.



И надо стараться быть благодарным. Может быть, всё потому, что я стал немного старше, — я не знаю, — но у меня всё время был такой менталитет. Из серии: "Мы можем зарабатывать, исполняя музыку". Помню, у меня был своего рода духовный советник, мой друг-спонсор, и я как-то пожаловался ему: "Ох чувак, я должен поехать в Японию". А он: "Погоди-погоди. Ты просто так едешь в Японию". И когда он ушел, чтобы дальше работать в своём офисе, я подумал: "Ты прав. Мне, наверное, стоит помолчать". Не надо делать из жизни музыканта какую-то трудоёмкую задачу. "Не могу поверить, что мне снова придётся ехать в Южную Америку". Блин, я ведь могу исполнять свои песни для людей по всему миру. И это не отменяет того, что путешествовать тяжело, и есть некоторые простые вещи, которые выматывают, — смена часовых поясов и всё в таком духе. Но в конце концов, такая жизнь - просто подарок свыше. И мы здесь совсем ненадолго. Мне уже скоро 60 лет, а кажется, что всего пару недель назад мне было 30. То есть, в душе я всё тот же, тридцатилетний. Но на самом деле... На днях я был в музее, и там приводилась различная интересная статистика о людях. И самое главное в конце — 100 процентов всех людей умирают. 100 процентов! Не бывает такого: "Если ты будешь делать вот так, то сможешь выжить". Нет, 100 процентов — все умирают.



Путешествуйте налегке — возите с собой лишь самое необходимое. А я всегда беру с собой слишком много всего. Так что это хороший урок для меня — просто помнить, что мне не нужна вся эта фигня. Нужно путешествовать налегке. И это действительно больше вопрос менталитета. Нужно просто быть готовым к работе. Если зазвонит телефон, надо приступать. Держать бас настроенным. Держать своё тело в хорошей форме. Когда придёт время, приступай к работе».



Он отметил, для него важно заниматься проектами, которые ему действительно нравятся, а не ввязываться в них только ради заработка:



«У меня был друг. Я как-то спросил его: "Мужик, стоит ли мне ввязываться в этот проект?" А он спросил меня: "Тебе предлагают хорошие деньги?" Я ответил: "Ну да". А он: "Во-первых, я всегда убираю из уравнения деньги. Если бы не было денег, ты бы всё равно захотел участвовать?" Я ответил: "Конечно, захотел бы". А он: "Вот тебе и ответ. Не думай о деньгах. Думай о том, что хочешь в этом участвовать". В моей жизни было всего пару раз, когда я играл с кем-то чисто из-за денег... Ты берешься за проект и кто-то заявляет: "Кстати, мы хорошо заплатим". И каждый раз, когда я делал это только ради денег, денег никогда не хватало. Находиться в таких проектах всегда было не очень приятно, и за этим всегда стояло что-то, что мне не нравилось. Так что я лучше просто выберу удовольствие. Даже когда я вернулся в MEGADETH, я сказал сам себе: "Я готов заниматься этим бесплатно. Ты бы сделал это бесплатно? Знаешь что? А я бы сделал". Они, конечно, платили мне, но всё равно дело было не в этом. Дело было не в зарплате. Я просто хотел вернуться и снова сыграть "Rust In Peace". "Это было бы очень весело. Это было бы прекрасное времяпровождение" - вот что я тогда подумал. И именно так я старался всегда подходить к вопросу своего возвращения в MEGADETH».







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