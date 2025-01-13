DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

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все новости группы
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США
20 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
15 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
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DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
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Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
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JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
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GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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сегодня
DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью попросили назвать самый важный урок, который он вынес в своей профессиональной карьере:
«Я думаю, первое — это стараться радоваться тому, что ты делаешь. Это дар, и у всех нас он свой. Даже в группе у каждого свой дар. Если ты басист, не пытайся быть барабанщиком. Просто оставайся на своей полосе. И я думаю, что если ты хороший номер один, найми номера два и три, которые лучше тебя. И не стоит бояться привлекать людей, которые лучше тебя, потому что лишь поднимут общий уровень качества. Как говорится, когда вода поднимается, все лодки поднимаются вместе. Поэтому мне нравится работать с лучшими. И я выбираю не столько имя, сколько лучших из возможных людей. Ведь есть некоторые люди, которым не посчастливилось стать знаменитостями, но это не значит, что они не обладают достаточной квалификацией. Мы все проходим обучение и учимся в процессе работы. Поэтому ничто не заменит опыт.
И надо стараться быть благодарным. Может быть, всё потому, что я стал немного старше, — я не знаю, — но у меня всё время был такой менталитет. Из серии: "Мы можем зарабатывать, исполняя музыку". Помню, у меня был своего рода духовный советник, мой друг-спонсор, и я как-то пожаловался ему: "Ох чувак, я должен поехать в Японию". А он: "Погоди-погоди. Ты просто так едешь в Японию". И когда он ушел, чтобы дальше работать в своём офисе, я подумал: "Ты прав. Мне, наверное, стоит помолчать". Не надо делать из жизни музыканта какую-то трудоёмкую задачу. "Не могу поверить, что мне снова придётся ехать в Южную Америку". Блин, я ведь могу исполнять свои песни для людей по всему миру. И это не отменяет того, что путешествовать тяжело, и есть некоторые простые вещи, которые выматывают, — смена часовых поясов и всё в таком духе. Но в конце концов, такая жизнь - просто подарок свыше. И мы здесь совсем ненадолго. Мне уже скоро 60 лет, а кажется, что всего пару недель назад мне было 30. То есть, в душе я всё тот же, тридцатилетний. Но на самом деле... На днях я был в музее, и там приводилась различная интересная статистика о людях. И самое главное в конце — 100 процентов всех людей умирают. 100 процентов! Не бывает такого: "Если ты будешь делать вот так, то сможешь выжить". Нет, 100 процентов — все умирают.
Путешествуйте налегке — возите с собой лишь самое необходимое. А я всегда беру с собой слишком много всего. Так что это хороший урок для меня — просто помнить, что мне не нужна вся эта фигня. Нужно путешествовать налегке. И это действительно больше вопрос менталитета. Нужно просто быть готовым к работе. Если зазвонит телефон, надо приступать. Держать бас настроенным. Держать своё тело в хорошей форме. Когда придёт время, приступай к работе».
Он отметил, для него важно заниматься проектами, которые ему действительно нравятся, а не ввязываться в них только ради заработка:
«У меня был друг. Я как-то спросил его: "Мужик, стоит ли мне ввязываться в этот проект?" А он спросил меня: "Тебе предлагают хорошие деньги?" Я ответил: "Ну да". А он: "Во-первых, я всегда убираю из уравнения деньги. Если бы не было денег, ты бы всё равно захотел участвовать?" Я ответил: "Конечно, захотел бы". А он: "Вот тебе и ответ. Не думай о деньгах. Думай о том, что хочешь в этом участвовать". В моей жизни было всего пару раз, когда я играл с кем-то чисто из-за денег... Ты берешься за проект и кто-то заявляет: "Кстати, мы хорошо заплатим". И каждый раз, когда я делал это только ради денег, денег никогда не хватало. Находиться в таких проектах всегда было не очень приятно, и за этим всегда стояло что-то, что мне не нравилось. Так что я лучше просто выберу удовольствие. Даже когда я вернулся в MEGADETH, я сказал сам себе: "Я готов заниматься этим бесплатно. Ты бы сделал это бесплатно? Знаешь что? А я бы сделал". Они, конечно, платили мне, но всё равно дело было не в этом. Дело было не в зарплате. Я просто хотел вернуться и снова сыграть "Rust In Peace". "Это было бы очень весело. Это было бы прекрасное времяпровождение" - вот что я тогда подумал. И именно так я старался всегда подходить к вопросу своего возвращения в MEGADETH».
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Это просто его дар и он радовался, когда наяривал!