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*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент



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Барон Силенда в недавнем интервью рассказал о своем общении с инструментом:

«По правде говоря, я исследователь. Именно поэтому я сажусь в самолёт, в автобус и просто отправляюсь исследовать мир.

Музыка — это представление людей. Вот почему люди звонят мне, чтобы записать трек, а именно так и начался проект DIETH...

Ничто не делает меня счастливее, чем когда я вижу, как люди в зале радуются тому, что они там, и когда я на сцене развлекаю их, выступаю для них, потому что это их вечер — это они заплатили за него. Мы на сцене — продукт, за который они заплатили. И это наша работа — как в музыкальном автомате: вы опускаете монетку и выбираете песню, а люди идут танцевать или пить и занимаются своими делами. То же самое происходит и с живой музыкой».

Он считает, что поклонники тяжёлого металла всегда были одними из самых страстных приверженцев музыки:

«Я видел много клубов. Помню, я увидел нечто подобное в первый раз, кажется, это был 2001 год, MEGADETH, мы были в туре в поддержку альбома "The World Needs A Hero". Сразу после нашего выступления в клуб пришёл диджей с одним кабелем, подключённым к вертушке, и они впустили целую толпу красиво одетых яппи, взяли с них со всех одинаковые деньги и продали им больше напитков. Так что весь день у них были металхэды и рокеры, а потом — диджей. И это случилось с нами во время тура. Это было в Великобритании. Это было что-то из серии: "Давайте покончим с хэви-металлом, и мы сможем перевернуть всё и превратить в рейв". А мне хочется думать, что то, что мы делаем, возможно, является большим искусством, чем нечто подобное. В нашей музыке больше пересечений с обществом и жизнью людей, сродни движению хиппи.

Я думаю, это одна из особенностей металлической музыки — металла, джаза. Есть определённые эклектичные субкультуры, и металл — это не мейнстрим, это субкультура. И она не предназначена для того, чтобы быть мейнстримом. В ней были моменты мейнстрима, но по большей части это субкультура, и люди приходят, потому что им это нравится, они знают песни, они знают людей, которые в этом участвуют, они знают слова, некоторые из них музыканты. Мне кажется, что между нами существует более тесная внутренняя связь. Даже если это шумная компания, когда кулаки взмывают в воздух, люди прыгают со сцены и зажигают, это очень интерактивное сообщество. И для меня всё это всегда было таким. С самых ранних дней MEGADETH, когда мы основали эту группу, фэнам было так же интересно наблюдать за нами, как и нам за ними, потому что они были вовлечены и буйствовали, прыгали со сцены. Это пробудило в людях первобытные чувства. Мне было интересно участвовать в этом всю мою карьеру. Мы видим это каждый вечер с проектом KINGS OF THRASH. Забавно видеть, что это никуда не исчезло. Это всё ещё часть того, кто мы есть и что мы делаем».




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