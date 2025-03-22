Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 43
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 28
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 43
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 28
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

7 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

15 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»

7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON в Польше



zoom
Видео с выступления DAVID ELLEFSON в рамках "Bass Warrior Tour", состоявшегося 20 марта в Kino Regis, Bochnia, Poland, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:30 Train Of Consequences (MEGADETH)
05:18 If You Were God (SEVEN WITCHES)
09:15 Wasted (DEF LEPPARD)
14:13 Celebrity Trash (ELLEFSON/SOTO)
18:04 Reckoning Day (MEGADETH)
23:18 Metal Gods (JUDAS PRIEST)
27:51 Bad Omen (MEGADETH)
32:55 Vultures (DAVID ELLEFSON)
36:41 Like A Bullet (ELLEFSON/SOTO)
41:19 Simple Truth (MEGADETH)
45:14 Running Free (IRON MAIDEN)
48:43 Feel Your Pain (David Ellefson)
55:45 Countdown To Extinction (MEGADETH)
1:00:14 Lucrecia / Take No Prisoners / Five Magics (MEGADETH)
1:03:44 Tornado Of Souls (MEGADETH)
1:09:52 Symphony Of Destruction (MEGADETH)
1:19:33 Peace Sells (MEGADETH)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 мар 2025
father
Я тут в закромах нашёл скриншот гениального коммента с дарксайда, жаль, что я не помню автора этого высказывания: https://disk.yandex.ru/i/S9AC6n2nuFJ7aQ
22 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
father, было бы круто иметь на сайте цитатник из комментов, музей отцов мысли

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом