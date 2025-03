сегодня



DAVID ELLEFSON в Польше



Видео с выступления DAVID ELLEFSON в рамках "Bass Warrior Tour", состоявшегося 20 марта в Kino Regis, Bochnia, Poland, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:30 Train Of Consequences (MEGADETH)

05:18 If You Were God (SEVEN WITCHES)

09:15 Wasted (DEF LEPPARD)

14:13 Celebrity Trash (ELLEFSON/SOTO)

18:04 Reckoning Day (MEGADETH)

23:18 Metal Gods (JUDAS PRIEST)

27:51 Bad Omen (MEGADETH)

32:55 Vultures (DAVID ELLEFSON)

36:41 Like A Bullet (ELLEFSON/SOTO)

41:19 Simple Truth (MEGADETH)

45:14 Running Free (IRON MAIDEN)

48:43 Feel Your Pain (David Ellefson)

55:45 Countdown To Extinction (MEGADETH)

1:00:14 Lucrecia / Take No Prisoners / Five Magics (MEGADETH)

1:03:44 Tornado Of Souls (MEGADETH)

1:09:52 Symphony Of Destruction (MEGADETH)

1:19:33 Peace Sells (MEGADETH)







