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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE



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DAVID ELLEFSON в недавнем интервью прокомментировал свое участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE:

«Я довольно хорошо узнал Ozzy, когда мы провели тур MEGADETH-BLACK SABBATH в 2014 году, кажется, по Южной Америке... Но я узнал Ozzy как джентльмена — он по-настоящему искренний человек. Он в каком-то смысле старая душа, но он фанат музыки, вот что я вынес из этого знакомства. И он не хиппи — я бы не назвал его хиппи, — но он рассказал, как он рос и полюбил рок-н-ролл 1960-х, и я на минуту забыл, что он Ozzy и вокалист BLACK SABBATH, и просто слушал, как он говорит о Рэнди [Роудсе] и Майке Инесе. Как будто кто-то сидит на диване и просто болтает о музыке. Это было очень здорово. Так что для меня это было большой честью. И, конечно, мы с Geezer стали друзьями. И с Tony немного. С Биллом Уордом я не знаком. Так что будет здорово увидеть его снова.

Когда Ozzy вернулся в BLACK SABBATH в 1998 году, они играли в Финиксе, где я живу. Они выступали на нашем в то время совершенно новом бейсбольном стадионе, где играют [аризонские] Diamondbacks. Он назывался "New Year's Evil". И это было в канун Нового года. Там были BLACK SABBATH, PANTERA, MEGADETH, SLAYER и SOULFLY. Мы отыграли это шоу, после чего сразу же отправились в Нэшвилл и буквально через пару дней после этого начали работу над альбомом "Risk". Так что это был очень крутой способ завершить 1998-й год, перейти к 1999-му, и, конечно же, Ozzy вернулся в BLACK SABBATH с Bill Ward. Это было грандиозно.

Да, я ощущаю, что у меня была дружба с BLACK SABBATH через Ozzy и [его жену и менеджера] Sharon. Она пригласила нас на Ozzfest в 1998 году, это было как раз перед тем, как Ozzy вернулся в BLACK SABBATH... Так что я ощущаю семейную атмосферу. Это действительно так. И я благодарен Sharon за то, что она это сделала. И MEGADETH поучаствовали в этом, и они были ко мне очень любезны».




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