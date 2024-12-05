Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*Новое видео AVANTASIA 16
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

7 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

15 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»

7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»

16 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»

10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25



DAVID ELLEFSON, который в детстве посещал лютеранскую церковь Спасителя в Джексоне, штат Миннесота, рассказал о том, как он вновь обрёл веру в возрасте 25 лет, пройдя программу 12 шагов анонимных алкоголиков:

«Я рос ребёнком-лютеранином. В этом не было ничего фанатичного. У меня не было, как мы бы сказали сегодня, "рождения заново", чего-то евангелического, сошедшего свыше. Это не мой опыт. Я вырос на Среднем Западе, в фермерской общине, и все работали шесть дней в неделю, а в воскресенье шли в церковь. Это была обычная ежедневная рутина. Так меня воспитывали. И в этом не было совершенно ничего фанатичного. Но вера всегда была рядом. И когда я переехал... На самом деле, как только я начал выпивать в 15 лет, на этом интерес к церкви и закончился. А потом я переехал в Голливуд в 18 лет. И оказавшись там, я подумал: "Да, уж с церковью мы точно завязали". А Голливуд, Калифорния, — это совсем другой плавильный котёл, в котором собрано много всего разного.

Забавно, но мой пастор даже провёл исследование и рассказал об этом прихожанам - согласно ему примерно с 16 до 26 лет люди обычно уходят из церкви. Именно в это время мы становимся самостоятельными, ищем свой путь. Так что, наверное, я в какой-то степени подхожу под эту модель. А потом я обрёл трезвость в 25 лет, в 1990 году, и траектория выхода из наркотического и алкогольного образа жизни обратно в трезвость — вот что действительно вернуло меня к мысли: "Думаю, церковь не так уж плоха". А потом мне просто стало очень легко вернуть веру в свою жизнь. Когда у меня появилась семья, я задался вопросом: "А что является мерилом правильного и неправильного? Как я должен воспитать своих детей?" Вот такая у меня история. И она всегда шла как бы фоном, пока я не написал мемуары "My Life With Deth". У меня был соавтор Joel McIver, когда мы писали эту книгу. Я как раз вернулся в MEGADETH в 2010 году, а Dave [Mustaine] тоже заканчивал свой роман — выходили его мемуары — и Joel сразу же сказал мне: "Слушай, тебе тоже нужно рассказать свою историю, потому что вы с Dave'ом — это начало и конец MEGADETH. Сейчас самое подходящее время". И когда я писал её, я подумал: "Я не хочу описывать какую-то религиозную притчу", потому что это не совсем моя жизнь. Я рок-н-рольщик. Но я был воспитан на вере».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2024
Mistis
верундрочер
5 дек 2024
R
Rutger
Как DAVID ELLEFSON нашел Дуню в 57

просмотров: 116

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом