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Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25



DAVID ELLEFSON, который в детстве посещал лютеранскую церковь Спасителя в Джексоне, штат Миннесота, рассказал о том, как он вновь обрёл веру в возрасте 25 лет, пройдя программу 12 шагов анонимных алкоголиков:



«Я рос ребёнком-лютеранином. В этом не было ничего фанатичного. У меня не было, как мы бы сказали сегодня, "рождения заново", чего-то евангелического, сошедшего свыше. Это не мой опыт. Я вырос на Среднем Западе, в фермерской общине, и все работали шесть дней в неделю, а в воскресенье шли в церковь. Это была обычная ежедневная рутина. Так меня воспитывали. И в этом не было совершенно ничего фанатичного. Но вера всегда была рядом. И когда я переехал... На самом деле, как только я начал выпивать в 15 лет, на этом интерес к церкви и закончился. А потом я переехал в Голливуд в 18 лет. И оказавшись там, я подумал: "Да, уж с церковью мы точно завязали". А Голливуд, Калифорния, — это совсем другой плавильный котёл, в котором собрано много всего разного.



Забавно, но мой пастор даже провёл исследование и рассказал об этом прихожанам - согласно ему примерно с 16 до 26 лет люди обычно уходят из церкви. Именно в это время мы становимся самостоятельными, ищем свой путь. Так что, наверное, я в какой-то степени подхожу под эту модель. А потом я обрёл трезвость в 25 лет, в 1990 году, и траектория выхода из наркотического и алкогольного образа жизни обратно в трезвость — вот что действительно вернуло меня к мысли: "Думаю, церковь не так уж плоха". А потом мне просто стало очень легко вернуть веру в свою жизнь. Когда у меня появилась семья, я задался вопросом: "А что является мерилом правильного и неправильного? Как я должен воспитать своих детей?" Вот такая у меня история. И она всегда шла как бы фоном, пока я не написал мемуары "My Life With Deth". У меня был соавтор Joel McIver, когда мы писали эту книгу. Я как раз вернулся в MEGADETH в 2010 году, а Dave [Mustaine] тоже заканчивал свой роман — выходили его мемуары — и Joel сразу же сказал мне: "Слушай, тебе тоже нужно рассказать свою историю, потому что вы с Dave'ом — это начало и конец MEGADETH. Сейчас самое подходящее время". И когда я писал её, я подумал: "Я не хочу описывать какую-то религиозную притчу", потому что это не совсем моя жизнь. Я рок-н-рольщик. Но я был воспитан на вере».







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