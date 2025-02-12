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DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о том, что в некоторых группах всё делится поровну, независимо от того, что некоторые участники никогда не сочиняют тексты или музыку, а в других есть один или два основных автора песен, которые получают львиную долю гонораров:



«Группы обычно начинают именно так [когда всё делится поровну]. Но не всегда они заканчивают в том же ключе. Поверьте мне, я знаю. Это внутренние дела, и такое иногда случается.



Забавно, что не в каждой группе процветает демократия. Просто есть ситуации, в которых всегда должен быть лидер, верно? И быть лидером — это не соревнование по популярности, уж точно. И ты не всегда самый популярный участник в группе, потому что тебе приходится устанавливать правила и принимать решения. И это действительно то, что отличает мужчин от мальчиков, как, например, игроков-любителей выходного дня от тех, кто занимается этим профессионально. Это как в ситуации с поварами. Например: "Мы хотим, чтобы гамбургер был медиум велл". — "Я делаю только медиум". — "Нам всё равно. Мы хотим медиум велл. Делайте медиум, или мы потребуем другого повара". Так что это из этой же серии: "Эй, вот что мы делаем. Вот как мы это делаем. Нам нужно, чтобы вы одевались так, играли вот так". И, как я всегда говорю, не берите с собой шестиструнный безладовый бас на панк-рок-концерт и не тащите свой P Bass [Fender Precision Bass] с наклейками BLACK FLAG на концерт группы, играющей на свадьбах. Адекватно оценивайте ситуацию».







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