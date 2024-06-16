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David Ellefson

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|||| сегодня

DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне



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Бывшие члены MEGADETH и нынешние коллеги по KINGS OF THRASH, David Ellefson и Jeff Young, приняли участие в новом эпизоде "Metal Mastication" — видео доступно ниже.




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16 июн 2024
R
Rutger
David Ellefson и Jeff Young в новом эпизоде "Metal Mast...ation"
16 июн 2024
N
Nepalcev
Где новый альбом с нетленками от королей тхреша, млиать?????
16 июн 2024
olly71
Познавательная КУЛИНАРНАЯ передача где ведущий всё сам готовит Эллеффсон пиздит без остановки а Янг молчит и грустно моргает глазами.

просмотров: 304

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