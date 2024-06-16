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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне



Бывшие члены MEGADETH и нынешние коллеги по KINGS OF THRASH, David Ellefson и Jeff Young, приняли участие в новом эпизоде "Metal Mastication" — видео доступно ниже.







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