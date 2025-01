сегодня



DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью сказал, что никто не из его бывшей группы не принял близко к сердцу то, что на церемонии вручения им первой Грэмми восемь лет назад группа вышла под песню METALLICA "Master Of Puppets".



В 2017 году MEGADETH получили свою первую премию Грэмми в категории «Лучшее металлическое выступление» за заглавный трек альбома «Dystopia». Это была уже двенадцатая номинация группы на Грэмми в этой категории (включая номинации в упразднённой категории «Лучшее хард-рок/металлическое выступление»).



«Вот что произошло. Итак, наш номер — я думаю, мы были под номером 69 из, не знаю, 70 или 71 Грэмми, вручённых в тот день. Потому что они раздают около 12 наград во время телевизионной части, так как это, по сути, телевизионное шоу. Давайте посмотрим правде в глаза: вашим конкурентом является НФЛ — либо за неделю до, либо через неделю после Грэмми проходит Суперкубок. Так что всё дело в количестве зрителей на телевидении. Вот почему они приглашают самых больших звёзд. Они вручают Грэмми самым главным категориям «Альбомам года», «Песням года», известным исполнителям. А потом днём они вручают еще 70 штук статуэток или около того в духе «Грэмми за лучшую детскую книгу», «Лучшую запись в стиле Tejano», «Лучший джаз с вокалом» и всё в таком духе.



Я видел всё это со стороны, потому что мы были там весь день и ждали, — у них уже была заготовлена песня. Дэвид Боуи только выпустил свою пластинку, а потом умер. Так что посмертно он выигрывал все эти Грэмми прямо перед нами. И даже пока говорили о Боуи, музыканты из хаус-бэнда исполняли песни THE WHO, всякую другую всячину. Я полагаю, они проходят по всем категориям и выбирают тех, кто в прошлом был лауреатом Грэмми, чтобы исполнить фрагменты из их музыки. И вот вам пример: в 2014 году я взял свою дочь Афину, мы пошли на церемонию, и там был весь её плейлист Spotify: Тейлор Свифт открывала шоу, потом Бруно Марс... Она сказала: "О Боже. Это лучший концерт в истории!" Но я помню, как днём мы ждали, потому что они всегда вручают награды металл-группам ближе к концу всех прочих категорий. Так вот, я помню, как при вручении награды за «Лучшую детскую книгу» оркестр исполнил фрагмент песни [GUNS N' ROSES] "Sweet Child O' Mine". Я подумал: "Окей. Ладно. Я понял отсылку". Но если говорить о металле, то кто из металлистов больше всех побеждал на Грэмми? Конечно, это METALLICA. Так что я уверен, что музыканты из хаус-бэнда, вероятно, подумали: "Ладно, давайте проверим каталог. Кто у нас металлист? О да, METALLICA! Сыграем их песню. Хорошо! Следующая категория — "Рок". Я не знаю... THE WHO? Конечно! Сыграем что-нибудь из них". Так что я уверен, что именно такой выбор и стал причиной произошедшего. Потому что не может же быть, чтобы у них было заготовлено заранее шесть выученных песен для каждого из шести номинантов... "И победителем становится..." — "Мы наготове!" — "MEGADETH!" — "О чёрт, давайте перелистнем на страницу MEGADETH в нотной книге". И у 20 человек в оркестре перед глазами вдруг появляется партитура "Dystopia".



Я даже забыл, кто ещё был номинирован в тот год в той же категории, что и MEGADETH. Это были мы, KORN, кто-то ещё, GOJIRA. Я уже не могу вспомнить. Это было много лет назад. Но я помню GOJIRA, KORN, ну и так далее. Представьте, если бы они заготовили фрагмент песни KORN, а потом победили бы MEGADETH. Это было бы довольно оскорбительно. Поэтому я думаю, что музыканты из оркестра просто выбирают того, кто даже не входит в категорию номинированных. Они просто решили: "Раз не будем исполнять ни одного из шести номинантов, давайте выберем что-то другое"».



Он рассказал, что никого из MEGADETH особенно не расстроил выбор песни, которую исполнила местная группа, когда они выходили на сцену:



«Я не думаю, что кто-то принял это близко к сердцу. Но это было забавно, ирония судьбы, что из всех артистов в мире для озвучки победы MEGADETH была выбрана именно песня METALLICA. Но они были очень рады за нас, что мы выиграли».







+0 -0



просмотров: 176