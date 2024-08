сегодня



DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»



DAVID ELLEFSON в беседе с Bloodstock TV ответил на вопрос, когда он впервые познакомился с MOTÖRHEAD:



«Мне было 15, может быть, 16, и это было знаковое время. У меня была небольшая группа в Миннесоте, где я вырос, и севернее от нас жил гитарист, который умел играть. Он присоединился к нашей группе и приобщил меня и мою группу к DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD, TANK, TYGERS OF PAN TANG, первому альбому DEF LEPPARD, на котором Rick Allen было лет 15 или 16. И, честно говоря, именно этот альбом заставил меня и моих друзей задуматься: "Мы можем это сделать", потому что мы были одного возраста. DEF LEPPARD были очень молоды. И вместе с ним, я думаю, "Ace Of Spades" была первой записью MOTÖRHEAD, которая появилась в репетиционной комнате группы, а затем сразу же последовали альбомы "No Sleep 'Til Hammersmith" и "Bomber". Так что это была целая эпоха. А потом SCORPIONS, BLACK SABBATH с Ронни Джеймсом Дио. Так что это была моя эпоха — с 1978-го по 1980-й с альбомами этой эры. А на них я подсел, наверное, где-то в 1980-м или 1981-м. Вот так всё было».



Он также выразил своё мнение о Лемми как о басисте:



«METAL ALLEGIANCE, ещё одна моя группа, выступала в начале января 2016-го года. А Лемми скончался на следующий день после Рождества 2015 года или около того. Да, это было очень неожиданно, потому что они устроили большую вечеринку в честь его дня рождения в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде]. Все были там. А он умер сразу после Рождества. Наши концерты состоялись через 10 дней. И вот ребята из Whisky, которые также владеют Rainbow, позвонили нам и сказали: "Не хотите ли вы сыграть сет в память о Лемми?" Так что мы переделали наш сет-лист с METAL ALLEGIANCE, чтобы он был в основном сетом MOTÖRHEAD. Пришли







