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DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»



DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как на нем и коллегам по группе сказалось появление гранжа:



«Я любил музыку в стиле гранж. И я знаю, что для металлиста это было не очень круто, особенно для трэш-металлиста. Потому что у многих карьера была разрушена из-за музыки Сиэтла. И MEGADETH пришлось сделать кое-какие изменения. В частности, "Cryptic Writings" был альбомом, который должен был заново представить группу на американском радио в формате Active Rock. И мы просто ездили в турне, а некоторые наши современники вернулись в клубы и театры. А мы с "Cryptic Writings" оставались рок-группой, играющей на аренах. Мы выступали в качестве хедлайнеров на мероприятиях радиостанций, которые в то время были крупными фестивалями. Так что я рад, что мы сделали то, что сделали, потому что мне нравится направление, в котором мы двигались, в отличие от "Мы просто останемся верны старой школе". Мы сохранили элементы старой школы, а затем добавили остальные оттенки и слои, на которые была способна наша группа.



Так что MEGADETH, как и METALLICA, не только пережили этот момент, но и преуспели в своей деятельности. И мы по-прежнему оставались на вершине хит-парадов и на первых ролях, в то время как молодые группы вроде CREED, GODSMACK, DISTURBED и новое поколение ню-металлистов только появлялись. Потому что я думаю, что для нас это было не менее важно. На всё это повлиял не только гранж.



Может быть, гранж и повлиял на MTV, но я думаю, что в целом гранж повлиял на нас и на весь хард-рок и тяжёлый металл не так сильно, поскольку мы должны были быть в курсе что происходит в музыке. И мы увидели это, потому что взяли KORN с собой в турне "Youthanasia" в 1995 году. Мы воочию увидели на сцене, что KORN либо исчезнут завтра, либо изменят мир. И они изменили мир. Точно так же, как когда мы взяли с собой в тур ALICE IN CHAINS, когда мы брали STONE TEMPLE PILOTS. В 1990-е мы брали с собой группы, которые были "музыкой завтрашнего дня". Мы рискнули и, возможно, помогли им начать карьеру, что, на мой взгляд, было здорово. Потому что это были не совсем "хэви-металлические группы". Это были группы с другим уклоном. Я думаю, что мы предвидели это, поэтому мы немного адаптировались. Но мы также не были одноразовой группой. Честно говоря, гранж нам не угрожал».







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