DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью Cumbria Guide ответил на вопрос, планирует ли он выпускать что-то новое в рамках KINGS OF THRASH:



«Мы написали вместе несколько крутых композиций, но мы все еще находим свой путь как композиторы. С некоторыми музыкантами лучше всего взаимодействовать на сцене, играя песни, которые нравятся фанатам. Похоже, это относится и к KINGS OF THRASH. Если появится новый материал, мы обязательно займемся им, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы играть песни, которые люди хотят услышать».



На вопрос, относится ли материал, который он написал с Jeff'ом, «к жанру трэш», David ответил:



«Не совсем. Наверное, это что-то среднее между VAN HALEN и чем-то, напоминающим Аллана Холдсворта. Jeff — невероятно талантливый гитарист, и в KINGS OF THRASH он показал свою способность играть и исполнять широкий спектр материала, сохраняя при этом собственную индивидуальность».







