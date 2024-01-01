Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

7 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

15 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»

7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»

16 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»

10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью Cumbria Guide ответил на вопрос, планирует ли он выпускать что-то новое в рамках KINGS OF THRASH:

«Мы написали вместе несколько крутых композиций, но мы все еще находим свой путь как композиторы. С некоторыми музыкантами лучше всего взаимодействовать на сцене, играя песни, которые нравятся фанатам. Похоже, это относится и к KINGS OF THRASH. Если появится новый материал, мы обязательно займемся им, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы играть песни, которые люди хотят услышать».

На вопрос, относится ли материал, который он написал с Jeff'ом, «к жанру трэш», David ответил:

«Не совсем. Наверное, это что-то среднее между VAN HALEN и чем-то, напоминающим Аллана Холдсворта. Jeff — невероятно талантливый гитарист, и в KINGS OF THRASH он показал свою способность играть и исполнять широкий спектр материала, сохраняя при этом собственную индивидуальность».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом