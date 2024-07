сегодня



DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»



DAVID ELLEFSON в интервью The Classic Rock Podcast ответил на вопрос, возможен ли в будущем совместный выход на сцену с лидером MEGADETH:



«Я предложил это в 2004 году, когда он вернулся к деятельности после травмы руки и говорил о том, чтобы снова собрать группу. Я сказал: "Почему бы нам не заняться этим?" Потому что ASIA и YES тогда как раз воссоединились. Я подумал, что это круто. Они вернули всех — Steve Howe и Trevor Rabin. А я фанат Trevor Rabin. Я большой фанат той эпохи. Но есть и те, кто фанатеет от другого участника. И я подумал: "Как здорово было бы пригласить [бывшего гитариста MEGADETH] Marty ] и [бывшего барабанщика MEGADETH] Ника [Менцу]". Ник всё ещё был жив. На тот момент Гар [Самуэльсон, бывший барабанщик MEGADETH] был единственным покойным члeном нашего наследия. И я подумал: "Как было бы здорово вернуть всех обратно". Даже если это будет просто тур —сделать что-то подобное, потому что всё с годами становится сложнее. Думаю, теперь они приберегли эту шнягу для вступления в Зал славы рок-н-ролла. Тогда они всех туда позовут.



Послушайте, правда в том, что мы все прошли большой путь. У нас были свои личные ответвления, наши совместные главы. Дэйв занимается своими делами. Кажется, он рад тому, чего достиг. Мы с Jeff'ом довольны тем, чем занимаемся [в KINGS OF THRASH и других проектах]. И когда вы проводите несколько лет и проплываете несколько миль вместе в жёлтой подводной лодке, в консервной банке гастрольного автобуса, в отелях и самолетах, очень легко начать действовать друг другу на нервы. Всем просто нужно немного пространства. И особенно, как я думаю, когда мы становимся старше и занимаемся этим гораздо чаще. Как я сказал ребятам [из KINGS OF THRASH] на прошлой неделе, а мы тогда ехали в автобусе, и я сказал: "Парни, я катаюсь в этих консервных банках уже 40 с лишним лет". И это весело... Но для людей, которые не занимались этим так долго, это захватывающий процесс. А для меня это всё ещё весело. Заходишь в автобус, ложишься на койку, ложишься в свой гроб и думаешь: "Если я умру здесь, то сегодня я просто буду ехать по дороге со скоростью 70 миль в час". Вот и всё путешествие. На этом путешествие заканчивается. Такова жизнь трубадура, жизнь музыканта. Поэтому я думаю, что для нас настоящий подарок заниматься тем, что мы любим, что люди всё ещё хотят платить нам за это и всё ещё просят нас выйти на сцену. Мы получаем настоящее удовольствие, что они всё ещё хотят услышать нас. Так что нам повезло, что мы все оказались в одной из крутых групп, которую люди всё ещё хотят видеть и слышать».







