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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»



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DAVID ELLEFSON высказался по поводу бесконечных споров о том, как гранж на фоне подъёма популярности в начале 1990-х вытеснил большинство хард-рок-групп с радиостанций и MTV, а продажи альбомов и билетов на концерты резко упали. В беседе с X5 Podcast он сказал следующее:

«Я тогда жил в Лос-Анджелесе. И когда вышел альбом [MEGADETH] "Rust In Peace" [это было в 1991 году; мы начали сочинять материал "Countdown To Extinction"], я помню, как ехал по автостраде, а KNAC была известной рок-станцией.

И я помню, как услышал песню под названием "Breed", и подумал: "Это чертовски круто. Какая классная песня". А потом оказалось, что это была песня NIRVANA. А мне нравились NIRVANA. Я считал их крутыми. Мне нравилось их звучание. Я был в восторге. И для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA. За такие слова тебя могли распять и расстрелять. Так что никому из нас не разрешалось так говорить.

Тогда всё начало меняться... Глэм-группы теряли популярность, и музыка родом из Сиэтла вышла на передний план, особенно на MTV и в СМИ. И я считаю, что мы немного попали в струю. Когда мы выпустили альбом "Youthanasia", наш первый сингл "Train Of Consequences" был хорошо принят. А вот "À Tout Le Monde" — нет. А потом всё резко поменялось. Участники METALLICA обрезали волосы. Они начали понемногу менять свое звучание, но в основном свой имидж. По большей части они оставались металлической группой. METALLICA и MEGADETH, конечно, пережили это. Мы адаптировались и выжили. Некоторые из наших современников остались на прежнем уровне, и в результате они были отброшены назад на 10 лет, пока не наступили 2000-е.

Так что 1990-е были тяжёлыми, особенно для трэш-металл-групп. Потому что сначала был "Сиэтл", потом появился ню-металл — KORN, COAL CHAMBER, LIMP BIZKIT».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 июн 2024
F
Fo0x
От такой фотографии у рыжего начнутся конвульсии.

просмотров: 305

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