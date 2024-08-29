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DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли сегодня перед металл-музыкантами много проблем:



«Я не думаю, что в металле есть проблемы. Честно говоря, я думаю о том, что после нашей смерти, будет ли это через 20 лет или ещё через сколько-то, когда наше поколение уйдёт - будет ли молодым людям вообще интересно играть на гитаре? Подключать настоящую гитару к усилителю... Раньше, в моей юности, купить Flying V, достать стеки Marshall, отрастить волосы, стать рок-звездой - ко всему этому стремились многие, и я не вижу, чтобы сейчас молодые люди к этому стремились, потому что они увлечены своими телефонами и устройствами, у них совсем другие приоритеты. На YouTube можно найти гитаристов, которые хоть и играют в своей спальне, но играют круче всех нас. Конечно, это мы придумали ту музыку, которую они исполняют, но они играют просто превосходно. Моя дочь научилась играть на гитаре по YouTube, она невероятно талантливая артистка. Но со всеми этими источниками информации... Я самостоятельно учился играть на бас-гитаре в своём подвале на ферме в Миннесоте. У меня было музыкальное образование по классу фортепиано, саксофону и прочему, так что у меня были музыкальные способности, я читал самоучители игры на басу и научился играть, а потом начал слушать пластинки и подражал своим героям, тому, что они делали, и организовал свои собственные группы. Так что, наверное, на каком-то уровне я такой же.



Забавно, что несколько лет назад должно было состояться IPO Fender, чтобы вывести компанию на биржу, но в итоге этого не произошло. Но я помню, как просматривал план эмиссии, и многое в нём было связано с Азией. И я помню, как мы с Kiko были в Азии с MEGADETH несколько лет назад, и помню, как мы застряли в пробке в Китае, и разговаривали друг с другом: "Представляешь, вся гитарная музыка, будь то ранний блюз, Элвис [Пресли], [Джими] Хендрикс и вплоть до нынешнего альбома MEGADETH, весь этот век нашей музыки, стал известен в Китае только за последние 20 лет". Электрогитара и всё, начиная с Эдди Ван Халена и заканчивая тем, кто сегодня является самым крутым гитаристом, появились в Китае совсем недавно. Так что я подумал, что, возможно, следующая волна музыки или чего-то ещё придет не из западного мира. Может быть, она придёт не из Европы и Америки, как это было традиционно в течение последних 50–60 лет — рок-н-ролл, тяжёлый металл и т. п. Может быть, новый стиль появится где-то ещё. Но многое зависит и от культурного фона. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, именно поэтому нам нравится то, что нам нравится. Потому что это культурная реакция на какие-то внешние события. Это наша анархия. Это наша бунтарская тематическая песня. Это больше, чем просто песня. Эта песня что-то значит для нас в жизни.



За годы моей карьеры, 40 лет профессиональной деятельности, с тех пор, как я начинал здесь, в Калифорнии, в 1983-м году, я видел много всего: от глэма до трэша, от NIRVANA до ню-металла и всего остального. А потом, в 2000-х, произошло некое возрождение трэш-металла с LAMB OF GOD. AVENGED SEVENFOLD стали новой METALLICA. И можно заметить, как история повторяется со следующими группами. NIRVANA нравилась не всем, особенно металхэдам. Мне они нравились. Я считал их крутыми. Я понял их. Я понял, что они делали, потому что я тоже люблю панк-рок. Но это был голос того поколения, это была их песня. И хотя это было не совсем моё, я мог оценить их творчество. Так что я думаю, что именно так я и отношусь к этому материалу. Элвис не был моим любимым артистом — он нравился моей маме, моя мама была большой поклонницей Элвиса. И теперь, спустя годы, я читаю книги об Элвисе, и, конечно же, вышел фильм об Элвисе, и он был настоящим панк-рокером. Он полностью перевернул ход событий, вывел всех из себя и заставил родителей нервничать. А это и есть настоящая рок-звезда».







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