DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

|
|
|
все новости группы
|
США
11 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
|
JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
|
GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
|
Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
|
ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
|
Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
|
DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
|
Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
|
Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
|
Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
|
Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
|
Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
|
DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
|
BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
|
Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
|
Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
|
Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
|
Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
|
MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
|
Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
|
Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
|
Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
|
Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
|
Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
|
Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
|
Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
|
Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
|
Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
|
Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
|
Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
|
Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
|
|
|
сегодня
DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли сегодня перед металл-музыкантами много проблем:
«Я не думаю, что в металле есть проблемы. Честно говоря, я думаю о том, что после нашей смерти, будет ли это через 20 лет или ещё через сколько-то, когда наше поколение уйдёт - будет ли молодым людям вообще интересно играть на гитаре? Подключать настоящую гитару к усилителю... Раньше, в моей юности, купить Flying V, достать стеки Marshall, отрастить волосы, стать рок-звездой - ко всему этому стремились многие, и я не вижу, чтобы сейчас молодые люди к этому стремились, потому что они увлечены своими телефонами и устройствами, у них совсем другие приоритеты. На YouTube можно найти гитаристов, которые хоть и играют в своей спальне, но играют круче всех нас. Конечно, это мы придумали ту музыку, которую они исполняют, но они играют просто превосходно. Моя дочь научилась играть на гитаре по YouTube, она невероятно талантливая артистка. Но со всеми этими источниками информации... Я самостоятельно учился играть на бас-гитаре в своём подвале на ферме в Миннесоте. У меня было музыкальное образование по классу фортепиано, саксофону и прочему, так что у меня были музыкальные способности, я читал самоучители игры на басу и научился играть, а потом начал слушать пластинки и подражал своим героям, тому, что они делали, и организовал свои собственные группы. Так что, наверное, на каком-то уровне я такой же.
Забавно, что несколько лет назад должно было состояться IPO Fender, чтобы вывести компанию на биржу, но в итоге этого не произошло. Но я помню, как просматривал план эмиссии, и многое в нём было связано с Азией. И я помню, как мы с Kiko были в Азии с MEGADETH несколько лет назад, и помню, как мы застряли в пробке в Китае, и разговаривали друг с другом: "Представляешь, вся гитарная музыка, будь то ранний блюз, Элвис [Пресли], [Джими] Хендрикс и вплоть до нынешнего альбома MEGADETH, весь этот век нашей музыки, стал известен в Китае только за последние 20 лет". Электрогитара и всё, начиная с Эдди Ван Халена и заканчивая тем, кто сегодня является самым крутым гитаристом, появились в Китае совсем недавно. Так что я подумал, что, возможно, следующая волна музыки или чего-то ещё придет не из западного мира. Может быть, она придёт не из Европы и Америки, как это было традиционно в течение последних 50–60 лет — рок-н-ролл, тяжёлый металл и т. п. Может быть, новый стиль появится где-то ещё. Но многое зависит и от культурного фона. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, именно поэтому нам нравится то, что нам нравится. Потому что это культурная реакция на какие-то внешние события. Это наша анархия. Это наша бунтарская тематическая песня. Это больше, чем просто песня. Эта песня что-то значит для нас в жизни.
За годы моей карьеры, 40 лет профессиональной деятельности, с тех пор, как я начинал здесь, в Калифорнии, в 1983-м году, я видел много всего: от глэма до трэша, от NIRVANA до ню-металла и всего остального. А потом, в 2000-х, произошло некое возрождение трэш-металла с LAMB OF GOD. AVENGED SEVENFOLD стали новой METALLICA. И можно заметить, как история повторяется со следующими группами. NIRVANA нравилась не всем, особенно металхэдам. Мне они нравились. Я считал их крутыми. Я понял их. Я понял, что они делали, потому что я тоже люблю панк-рок. Но это был голос того поколения, это была их песня. И хотя это было не совсем моё, я мог оценить их творчество. Так что я думаю, что именно так я и отношусь к этому материалу. Элвис не был моим любимым артистом — он нравился моей маме, моя мама была большой поклонницей Элвиса. И теперь, спустя годы, я читаю книги об Элвисе, и, конечно же, вышел фильм об Элвисе, и он был настоящим панк-рокером. Он полностью перевернул ход событий, вывел всех из себя и заставил родителей нервничать. А это и есть настоящая рок-звезда».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Доставляет только придурок, которого сфотографировали в детстве с голой писькой и он судится теперь.