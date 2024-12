сегодня



DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о том, как дошел до музыки RUSH:



««Я вырос на Среднем Западе, где, по иронии судьбы, выступало большинство моих любимых групп 1970-х, которые привили мне любовь к хард-року, а затем и к металлу, и моя профессиональная карьера началась в 1983-м, когда мы основали MEGADETH. Но когда я рос на Среднем Западе, большинство исполнителей, которы[ я слушал, — KISS, Ted Nugent, RUSH, STYX, REO SPEEDWAGON, CHEAP TRICK, весь этот хард-роковый контингент — они в основном набирались опыта на концертах и гастролях по Среднему Западу. Так что KISS привили мне любовь к хард-року. А потом, когда я привык к ним, настал черед VAN HALEN, BOSTON, затем RUSH, CHEAP TRICK и всего остального, Ted Nugent и всего того, что появилось после них. Но для меня RUSH — это обложка альбома "All The World's A Stage". В Джексоне, штат Миннесота, была местная аптека на главной улице, где я покупал многие свои пластинки. А потом наконец открылся музыкальный магазин. Но "All The World's A Stage" просто манила меня. Обложка просто звала меня — Marshall, убойная ударная установка, усилители Ampeg. И самое главное — на сцене был ковролин. Я подумал, как же это по-металлически — иметь ковёр на сцене. А потом я смотрел на альбом и в конце концов однажды купил. Наверное, больше всего меня поразил голос [басиста/вокалиста RUSH] Geddy — этот высокий, визжащий, пронзительный голос был таким разным, таким уникальным, но, конечно, как басист, как молодой музыкант я слышал Geddy и [барабанщика RUSH] Нила Пирта, их комбинацию баса и барабанов, это было просто невероятно, но они все выглядели круто, они звучали круто. И для меня рок-н-ролл был тем, чем он был для меня в детстве. Это была фантазия. Некоторые люди мечтают о команде мечты. Если бы была команда мечты, в которую я мог бы вступить, это была бы группа. Так что, думаю, именно этим и занималось моё поколение... Какая моя группа мечты, в которой я мог бы оказаться? И я думаю, что это было и остаётся моим жизненным стремлением: "Где эта фантастическая группа?" Я всё ещё собираю её, и я был в гигантском количестве таких групп. Даже если мы играем в успешных группах, люди спрашивают нас в интервью: "Кто тот человек, с которым вы ещё не играли?" Так что всегда есть подобный список. Для меня это нечто вроде всеобъемлющей карьеры, связанной с музыкой, и RUSH всегда были для меня частью этого списка».







