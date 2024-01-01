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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 97
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
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David Ellefson

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29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

7 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

15 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»

7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»

16 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»

10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
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|||| сегодня

DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS



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DAVID ELLEFSON при поддержке Chip Z’nuff (Enuff Z’nuff), Stephen Shareaux (Kik Tracee), Drew Fortier (The Lucid) и Paolo Caridi, представил собственное прочтение композиции DONNIE IRIS 'Ah! Leah!"




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