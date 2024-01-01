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DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS



DAVID ELLEFSON при поддержке Chip Z’nuff (Enuff Z’nuff), Stephen Shareaux (Kik Tracee), Drew Fortier (The Lucid) и Paolo Caridi, представил собственное прочтение композиции DONNIE IRIS 'Ah! Leah!"







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