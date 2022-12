сегодня



Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»



Ian Gillan в рамках недавней беседы с RockFM ответил на вопрос, правда ли он сломал присланную ему копию альбома BLACK SABBATH "Born Again":



«Я ничего не ломал, я просто выбросил его из окна своей машины. (Смеется.)



Послушайте, я был разочарован. У меня не было того менталитета, который был у всех ребят из BLACK SABBATH. Мне это нравилось. У меня был фантастический год; все было великолепно. Но когда мы закончили сведение... У меня дома до сих пор хранится кассета с мониторным сведением "Born Again", и она звучит фантастически — и это просто кассета! И это было последнее, что я слышал в студии звукозаписи. Когда я услышал альбом, я подумал: "Что же это такое?". Басовый гул был для меня слишком сильным.



В известном фильме под названием "This Is Spinal Tap" есть две или три ссылки на BLACK SABBATH. И я не знаю, откуда они взялись [смеется], но там говорится: "Этот альбом невозможно слушать на американском радио" из-за басовых партий. И так оно и было — его нельзя было ставить на радио.



Я был разочарован окончательным вариантом микса. Я не знаю, что произошло между студией и производством, но что-то случилось. Так что это было большим разочарованием. Тем не менее, мне нравятся некоторые песни на этом альбоме. А "Trashed" — одна из моих любимых рок-н-ролльных песен всех времен, и даже более того, потому что это полностью правдивая история. [Смеется]».







