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Black Sabbath

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Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»



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Ian Gillan в рамках недавней беседы с RockFM ответил на вопрос, правда ли он сломал присланную ему копию альбома BLACK SABBATH "Born Again":

«Я ничего не ломал, я просто выбросил его из окна своей машины. (Смеется.)

Послушайте, я был разочарован. У меня не было того менталитета, который был у всех ребят из BLACK SABBATH. Мне это нравилось. У меня был фантастический год; все было великолепно. Но когда мы закончили сведение... У меня дома до сих пор хранится кассета с мониторным сведением "Born Again", и она звучит фантастически — и это просто кассета! И это было последнее, что я слышал в студии звукозаписи. Когда я услышал альбом, я подумал: "Что же это такое?". Басовый гул был для меня слишком сильным.

В известном фильме под названием "This Is Spinal Tap" есть две или три ссылки на BLACK SABBATH. И я не знаю, откуда они взялись [смеется], но там говорится: "Этот альбом невозможно слушать на американском радио" из-за басовых партий. И так оно и было — его нельзя было ставить на радио.

Я был разочарован окончательным вариантом микса. Я не знаю, что произошло между студией и производством, но что-то случилось. Так что это было большим разочарованием. Тем не менее, мне нравятся некоторые песни на этом альбоме. А "Trashed" — одна из моих любимых рок-н-ролльных песен всех времен, и даже более того, потому что это полностью правдивая история. [Смеется]».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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1 дек 2022
V
VAMPCUT
Ну и что кассета? Так и лежит?
1 дек 2022
HeliosHyperion
Хз, что там за супермикс был, но релиз охуенен.
1 дек 2022
M
Marvin
"Disturbing The Priest" реально одна из самых крутых вещей. На мой взгляд - в чистом виде на 100% Sabbath такой, какой он и должен быть.

просмотров: 1076

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