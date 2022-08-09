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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
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Black Sabbath

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9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

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1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

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23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

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3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

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28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»

20 июн 2021 : 		 Игра от BLACK SABBATH

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31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH
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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!



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OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI при поддержке Adam'a Wakeman'a и Tommy Clufetos'a выступили на закрытие Commonwealth Games в Бирмингеме — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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9 авг 2022
G
GhostM
На 54 секунде он что-то кричит в микрофон, но звука нет. Значит ли это, что он уже полностью поет под фонограмму?
9 авг 2022
father
GhostM, ну вообще очень даже похоже, что это фанера, только дорожка вокала не из оригинальной записи, а сейчас записана
9 авг 2022
Klawd Air
Даже если вокал Оззи фанера, я всë равно рад, что он на сцене пусть и с использованием таких хитрушек. Видно что он сам доволен. Долго шëл к этому.:)
9 авг 2022
kircore
Klawd Air, больше 50 лет шёл к тому, чтобы попасть на сцену.

просмотров: 1207

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