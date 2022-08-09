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OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!



OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI при поддержке Adam'a Wakeman'a и Tommy Clufetos'a выступили на закрытие Commonwealth Games в Бирмингеме — видео доступно ниже.







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