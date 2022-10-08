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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Black Sabbath

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8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

29 дек 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»

13 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»

3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

8 июл 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie

28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»
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|||| сегодня

Новые фигурки BLACK SABBATH



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KnuckleBonz объявили о выпуске новых фигурок BLACK SABBATH времён альбома "Sabotage".




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8 окт 2022
T
Toney Moon
Билл просто стоит в красных колготах, когда остальные играют и поют. Прямо 13.
8 окт 2022
S
Suhoy571
У Гизера восьмиструнный бас?
Like!1
8 окт 2022
R
Red One
Лишь бы альбом не писать

просмотров: 291

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